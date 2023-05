Fiorello: “Faccio meno l’amore con mia moglie, ecco perché”

La schiettezza di Rosario Fiorello è qualcosa a cui non ci si abitua mai. In una recente intervista a Vanity Fair, lo showman siciliano ha parlato di numerosi aspetti della sua vita privata, in primis il rapporto con la moglie Susanna. Dai piccoli gesti, passando per la condivisione della vita lavorativa, sono tanti i dettagli, sul matrimonio e non, che Fiorello ci ha regalato durante l’intervista. Non solo il rapporto con la moglie, dunque, ma anche quello con le sue figlie e la madre.

Il rapporto con Susanna: dal lavoro all’intimità

La coppia, come è già noto, festeggerà i vent’anni di matrimonio il prossimo 14 giugno. “Lavora con me, stiamo insieme dalla mattina alla sera” ha detto Fiorello, lasciando intendere come il successo della loro relazione si basi anche su una condivisione quasi totale delle stesse esperienze di vita, persino in ambito lavorativo.

Nel momento in cui gli viene chiesto quale fosse il gesto più romantico fatto per Susanna, interviene Biggio a rispondere per lui: “Non c’è un giorno che passa che lui non si faccia una foto in cui manda un bacino e gliela manda“. Non solo compresenza nella vita lavorativa, dunque, ma anche piccoli gesti dall’incredibile portata romantica.

Arriva poi la domanda sulla passione e l’intimità della coppia. “Si fa l’amore, ci amiamo. Certo non è che lo fai con la frequenza di un tempo” ha rivelato lo showman siciliano. I motivi, continua lui, sono dovuti alla mancanza di tempo, alla presenza di figli e tanto altro ancora.

Le figlie e la madre tra i suoi più grandi sostenitori

Nella vita di Fiorello ci sono anche la madre Sarina, 88 anni, e le figlie, Angelica e Olivia. Parlando del rapporto con la madre, il conduttore di Viva Rai 2 rivela di quanto sostegno ci sia ancora oggi da parte della figura materna, che segue ogni puntata della trasmissione: “Se non ci riesce si dispera” confessa lui. Angelica, figlia sedicenne, è un’altra importante sostenitrice del programma: “Adesso si è unita al coro di quelli che mi chiede di continuare“. Sul rapporto con Olivia, ormai trentenne, Fiorello spiega: “È bello vedere che si è realizzata, che torna quando gli pare, e non c’è l’ansia, la paura, di quando sono più piccoli“.

Nel corso dell’intervista, Fiorello ha speso due parole anche sulla Rai, sulla quale aleggiano continuamente voci di cambi e stravolgimenti. Lo showman si è espresso a favore di Alessandro Cattelan, visto come sostituto adatto per il posto vacante lasciato da Fabio Fazio. “L’impianto è simile a quello di Fazio, un pò più moderno. Ci sta” ha argomentato. Tanti curiosi retroscena privati quelli regalati da Fiorello durante l’intervista, prossimo alla conclusione di Viva Rai 2, in attesa di riconferme.