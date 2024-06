Fiorello fa le valigie, rumor: quale show condurrà e su che canale?

Come sappiamo Fiorello ha abbandonato il timone di Viva Rai2. Lo show man siciliano ha infatti dichiarato che non condurrà più il programma mattutino della Rai. La domanda allora sorge spontanea: quale futuro si prospetta per lui e soprattutto le altre reti concorrenti cercheranno di “rapirlo”? Sembra proprio che il nostro amato Rosario intenda rimanere in casa Rai con uno show tutto nuovo. Ma, dato che il prossimo 19 luglio a Napoli verranno presentati i palinsesti Rai della prossima stagione, lo sapremo presto.

Gli ultimi rumor parlano di un programma sulla falsariga di “Indietro Tutta”. Storica trasmissione televisiva degli anni Ottanta condotta da Renzo Arbore e dal comico Nino Frassica. In effetti le caratteristiche di Fiorello sembrano assolutamente ricordare quelle del grande Arbore. Un personaggio poliedrico e in grado di fare da spalla a molti. Si dice che il nuovo show possa essere un gioco televisivo a premi condito da musica e naturalmente molta satira. Il programma, inoltre, andrebbe in onda in fascia notturna proprio a ricalcare le orme del programma di Arbore.

Il nuovo programma di Fiorello rischia di passare al Nove?

Chissà se questo nuovo format che rievoca le trasmissioni televisive di successo degli anni Ottanta convincerà i vertici di Viale Mazzini. Già! Perché gira voce che il programma potrebbe invece entrare nell’aurea di Warner Bros Discovery. Proprio come accaduto ad Amadeus (vedi anche Amadeus come Corrado: programma storico sul Nove. Quale?) anche Fiorello potrebbe quindi abbandonare la Rai per atterrare sul Nove. Di certo, se così fosse, per la Rai sarebbe l’ennesimo duro colpo da affrontare. Sia Amadeus che Fiorello erano, con le rispettive trasmissioni, due diamanti di punta della televisione di Stato.

Insomma le novità introdotte dallo show man siciliano sono molte ed includono uno show nuovo ed originale che può preoccupare i vertici Rai. Sicuramente più conforme invece al Nove che è un canale dove si propongono continuamente format sperimentali. Abbiamo l’esempio di Alessandro Cattelan che, pur essendo un professionista di alto livello e con grande esperienza, fatica ad essere apprezzato dal pubblico della Rai. Noi però siamo certi che Fiorello riuscirebbe anche in questa nuova impresa. E attendiamo di saperne di più!