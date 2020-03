Fiorello e Bonolis insieme su Instagram: cosa si sono detti in diretta

Fiorello e Bonolis insieme in diretta su Instagram: i due conduttori intrattengono il pubblico sul social

Rosario Fiorello e Paolo Bonolis condividono una diretta su Instagram, precisamente sul profilo Sdl.tv. I due noti conduttori si ritrovano questa sera per intrattenere il pubblico sui social e ovviamente non sono mancati momenti divertenti e simpatici. Scendendo nel dettaglio, la diretta inizia con Fiorello che rivela di essersi tagliato i capelli da solo. Si è comprato le forbici su Amazon e sembra non aver combinato niente di positivo. Tra risate e battute, il conduttore infatti ammette di non averli tagliati nel migliore dei modi. Dopo di che, Fiorello chiede a Bonolis come mai, in questo periodo, condivide parte del suo tempo con il pubblico sui social. Paolo ammette di non avere effettivamente dei profili sulle piattaforme, ma di aver scelto comunque di lasciarsi trasportare dalla moglie e dai figli. Ed è a questo punto che Fiorello fa una confessione del passato riguardante i social. In particolare, confessa di aver abusato di queste piattaforme anni fa, ovviamente sbagliando.

Fiorello, la confessione sui social: Paolo Bonolis, problemi con la connessione

“Devo dire che in un periodo ne ho abusato”, dichiara Fiorello, riferendosi al periodo in cui è stato a Caracas. Qui si è ritrovato a utilizzare i social in maniera molto forte e con il tempo, fortunatamente, è riuscito a rallentare. La connessione a casa di Bonolis sembra non andare molto bene, tanto che sono costretti a mettere in pausa più volte. Quando ritrovano finalmente il modo per comunicare con il pubblico, Fiorello racconta di aver dato un cellulare alla madre con Facetime, proprio per darle la possibilità di vedere i suoi cari anche in questo periodo. I due amici fanno sarcasmo su quanto sta accadendo attualmente in Italia, a causa della diffusione del Coronavirus. Bonolis ha un colpo di tosse e ironizza: “Il virus, ne ho dovuto prendere un po’ per i giga”. Ricordiamo che proprio due giorni fa, i due conduttori hanno attaccato Mediaset e Rai, che hanno deciso di ‘metterli contro’ durante la prima serata di sabato. Non solo, oggi pare che Bonolis abbia fatto intendere, durante una diretta, di essere addirittura disposto lasciare la Mediaset e passare così alla Rai.



Fiorello e Bonolis, le rispettive esperienza al militare: Rosario vicino a Spadolini, il racconto particolare del conduttore di Ciao Darwin

Fiorello e Bonolis non possono non parlare di quanto sta accadendo in tutto il mondo, attualmente. Entrambi sperano che possa essere trovato presto un farmaco per riuscire finalmente a distruggere il Coronavirus. Dopo di che, prima di chiudere questa diretta, i due amici ricordano le rispettive esperienze al militare. “Sono stato picchetto al politico Giovanni Spadolini. Mi hanno messo in un plutone che faceva manifestazioni. Non l’ho mai detta questa cosa: al sacrario di Bari arrivò Spadolini e c’è una foto in cui passa e dietro ci sono io”. Invece, Bonolis racconta di essersi trovato in una situazione particolare: “Io ho avuto un fucile puntato contro. Quando ti puntano il fucile contro pensi ‘mo che faccio'”.