Fiorello, ciclone al Tg1. Sonia Sarno: “Anni polverizzati in 1 minuto”

Colpo di scena al Tg1 delle 13.30: Rosario Fiorello irrompe nello studio del telegiornale in piena tenuta estiva indossando una camicia e degli occhiali da sole. La comparsata del comico ha sconvolto completamente gli schemi della trasmissione e ad un certo punto, non contento, si è sostituito a Sonia Sarno alla conduzione facendola poi ballare sulle note della famosa canzone di Lorella Cuccarini “La notte vola”. Il tutto si è concluso nell’ilarità generale e nel palpabile imbarazzo della Sarno che ha chiesto scusa ai telespettatori dicendo: “Sono rovinata”.

Fiorello nei panni di giornalista del TG 1

Con l’ironia che lo contraddistingue oggi Fiorello si è reso protagonista di una simpatica comparsata negli studi del Tg1 in quel di Saxa Rubra. “È sempre emozionante tornare qui a Saxa Rubra, è sempre bellissimo vedere i colori arcobaleno che si snocciolano nei corridoi prima di arrivare in questo studio meraviglioso” ha affermato il comico una volta entrato in studio e dopo essersi accomodato alla sinistra della giornalista Sonia Sarno, che in quel momento stava conducendo.

Durante la sua apparizione Fiorello ha parlato dell’enorme successo raccolto da VivaRai2! che si è chiuso giusto ieri con un record di ascolti, oltre 1,1 milioni e quasi il 23% di share. Lo showman ha poi anche parlato della vera e propria rivoluzione che ha compiuto il suo programma nel mondo della televisione italiana: “Quella dell’orario: portare un varietà a quell’ora poteva sembrare una cosa bizzarra. In realtà neanche noi pensavamo a un varietà, ma soltanto a un programmino mattutino che commentasse le notizie del giorno… Poi è come quando mangi le ciliegie, mettiamo un balletto qui, uno lì, una gag qui, una lì ed è venuto fuori Viva Rai2!».

L’intervista è poi proseguita con i ringraziamenti a Jovanotti e a tutti gli amici che lo hanno accompagnato lungo l’avventura. Fiorello ha poi confermato la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024 (qui le ultime news) in qualità di ospite e ha colto l’occasione per fare un po’ di ironia sulla conduzione che ancora una volta sarà affidata ad Amadeus: “Io andrò, lo abbiamo già detto, all’ultima puntata per prenderlo e portarlo via, portarlo a casa, perché dopo cinque festival consecutivi si potrebbe smettere… Ma non è da Amadeus, io lascio sempre la piccola possibilità che lui faccia il sesto.”

“Vent’anni di Tg1 polverizzati in un minuto. Pietà, perdonatemi” pic.twitter.com/r01d6OIH6z — Il Grande Flagello (@grande_flagello) June 10, 2023

Il balletto con Sonia Sarno

Nonostante la giornalista abbia cercato di tenere il comico a “bada” Fiorello non si è fatto confondere e, telefonino alla mano, ha iniziato a cercare informazioni su Sonia Sarno: “Nasce come ballerina, ha ballato a Fantastico”. E tutto d’un tratto sulle note di “La notte vola” ha invitato la giornalista a mimare il famoso balletto con le mani. Tante sono state le risate in studio e molto anche l’imbarazzo provato dalla stessa giornalista che comunque è stata al gioco e si è prestata al simpatico siparietto nonostante dopo pochi minuti abbia interrotto tutto esclamando: “Vent’anni di Tg1 polverizzati in un minuto. Pietà, perdonatemi”. Al temine dello show Fiorello ha esordito con un “Signori, la Cuccarini del Tg1. Da lunedì prossimo il Tg1 ballato da lei. Ballando ti aspetta” e ha lasciato lo studio tra l’ilarità generale. Sonia Sarno quindi, in evidente imbarazzo, ha sospirato “Sono rovinata”.