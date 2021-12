Fiorello ci sarà a Sanremo 2022? Amadeus spiega tutto

Fin da quando Amadeus è stato confermato al comando del Festival di Sanremo 2022 (per la terza volta consecutiva) tutti si sono posti un quesito. Anche a questa edizione ci sarà il mattatore Fiorello in veste di co-conduttore per intrattenere il pubblico con i suoi divertenti sketch?

A fare chiarezza sulla questione, una volta e per tutte, è stato lo stesso conduttore di Sanremo 2022, in una recente intervista esclusiva a TV Sorrisi e Canzoni. Al settimanale di Aldo Vitali, Amadeus ha spiegato chiaro e tondo a che punto siamo con le trattative per Fiorello. Almeno per il momento, la sua presenza non è dunque confermata al cento per cento. Ecco le dichiarazioni del presentatore a riguardo:

Con Fiorello c’è un rapporto speciale, noi non parliamo mai di Sanremo. Le sue presenze sono sempre state decise all’ultimo minuto. Quando mancheranno pochi giorni al Festival ci confronteremo. E deciderà lui se e quando venire all’Ariston. L’anno scorso è stato eroico, uno come lui che si nutre del pubblico e prende spunto dalle reazioni della platea, costretto a stare sul un palco in teatro vuoto. Per lui non avere un pubblico è una tragedia.

Sulla carta, insomma, sembra proprio che dovremo attendere l’ultimo minuto prima della Kermesse per avere tutte le conferme o le smentite del caso. E dire che Amadeus va avanti da un po’ di tempo in questa opera di convincimento. In tempi non sospetti, si era detto che il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2022 avesse raggiunto Fiorello a teatro proprio allo scopo di invitarlo ufficialmente come sua spalla al suo Sanremo ter.

A Sorrisi, tra l’altro, Amadeus ha anche avuto l’occasione di chiarire se i Maneskin, vincitori della scorsa edizione, saranno fra gli ospiti. La conferma della loro presenza è attesissima dal pubblico da casa, soprattutto quello dei più giovani, visto e considerato l’enorme successo mondiale che la band ha avuto quest’anno.

I Maneskin sono stati una sorpresa. Serata dopo serata ho cominciato a capire…e mi sono detto: o spaccano alla grande o il pubblico rimane spiazzato. Se li vedremo quest’anno come ospiti? Ancora non lo so, lo spero.

A poco più di un mese dall’inizio della kermesse ligure, dunque, i giochi sono ancora molto aperti. Nelle scorse settimane si sono fatti tanti, tantissimi nomi riguardo a possibili co-conduttori dell’edizione 2022 della kermesse. Tra gli altri troviamo l’attore turco Can Yaman, l’atleta medaglia d’oro olimpica Marcell Jacobs ma anche Tommaso Paradiso. Sembrerebbe invece naufragata l’ipotesi Alessia Marcuzzi, che fino a non molto tempo fa veniva data dai media gossippari come nome certo. Stesso identico discorso anche per due co-conduttrici fra loro decisamente molto diverse come Elisa Isoardi ed Elettra Lamborghini. Non ci resta che attendere le prossime settimane.