Fiorello chiama Maria: patto sottobanco con Berlusconi e Toffanin

Rai Due telemorente, su Rai Due un programma va per forza male perché la rete è in crisi ed è impossibile fare ascolti eccellenti. Poi arriva Fiorello con Viva Rai2!e alla mattina piazza costantemente un 17/18% di share intrattenendo circa 1 milione di persone al giorno e dimostrando di essere un fuoriclasse assoluto del piccolo schermo, polverizzando le lamentele dei colleghi che frignano e giustificano i loro flop (pronto, Pino Insegno, ci sei?). Ma come è possibile che Fiorello-‘Mida’ riesca a far diventare oro tutto quel che tocca? Basterebbe aver visto, ad esempio, la puntata del 5 dicembre del suo programma. A un certo punto ha chiamato Pier Silvio Berlusconi, Silvia Toffanin e Maria De Filippi (personaggi che per averli ospiti in altre trasmissioni bisognerebbe fare i salti mortali) ed è stato uno show tutto da ridere.

Fiorello ha ricevuto una nota vocale di Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi organizzando un suo clamoroso ritorno su Canale 5 (davvero sbarcherà sulle reti del Biscione?). Il tema attorno a cui ha ruotato il dialogo naturalmente è stato Sanremo. Qualche giorno fa lo showman aveva assicurato che, se Mediaset avesse deciso di non fare controprogrammazione al Festival nella serata finale di sabato con C’è Posta per Te, lui sarebbe andato per una sera a Mediaset, senza farsi pagare. Ebbene, nelle scorse ore si è saputo che il Biscione non manderà in onda il popolare people show quel sabato.

“Sanremo è Sanremo, grande rispetto, però non si può spegnere la Tv“. Questo il pensiero di Berlusconi. Silvia Toffanin ha fatto eco al compagno: “Fiorello ha detto che se non programmate al sabato lui viene gratis su Canale 5”. Pier Silvio: “Ha detto che viene gratis? Secondo me è proprio sbagliato controprogrammare Sanremo, vado a parlare subito con Maria!”. Risate nel glass e Fiorello che chiosa: “Sono già pronto alla prima serata su Canale 5, Amici di Fiorello-De Filippi”.

Dopodiché Fiorello ha chiamato, e non è uno scherzo, direttamente Maria De Filippi, che, proprio il 5 dicembre 2023 compie 62 anni. Alla conduttrice pavese ha spiegato tra le risate del patto sottobanco del suo ritorno a Mediaset: “Poco dopo che tu hai fatto quella promessa mi ha chiamata, quindi abbiamo organizzato, tu vai lì e io sto a casa”. Replica di ‘Queen Mary’: “Guarda che se tu accetti l’invito, poi devi venire qua per un’ora. Lo hai detto, non puoi venire meno alla promessa”. “Maria, ciao, devo lasciarti, c’è Roberto Sergio qui”, la chiusura ironica, citando l’amministratore delegato Rai, di Fiorello che ora, per non mancare alla parola data, dovrà presentarsi a C’è posta per te. Gratis!