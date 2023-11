Sanremo, Mediaset si ferma? Decisione su GF e C’è posta per te

Mediaset si fermerà durante la settimana del Festival di Sanremo, che sarà trasmessa su Rai Uno dal 6 al 10 febbraio 2024? Lo scorso anno i vertici del Biscione, dopo anni in cui avevano scelto di alzare bandiera bianca e rinunciare alla controprogrammazione, hanno deciso di mandare in onda tutte le trasmissioni di punta. Come è andata? Non benissimo, ma nemmeno malissimo. Naturalmente si è registrato un netto calo ma non numeri disastrosi. Ecco perché anche nel 2024 l’emittente non lascerà che l’offerta editoriale si fermi.

Il 29 novembre Amadeus ha annunciato le co-conduzioni del Festival di Sanremo. Sull’Ariston saliranno Giorgia, Teresa Mannino e Lorella Cuccarini. Nell’ultima serata il tanto atteso ritorno sul palco di Fiorello. Pier Silvio Berlusconi ha ‘risposto’ parlando della controprogrammazione delle sue reti. Il numero uno di Mediaset ha dichiarato: “Sicuramente non ci fermeremo, Italia 1 e Rete 4 continueranno la loro programmazione, il Grande Fratello sarà presente col suo doppio appuntamento settimanale”.

Il nodo da sciogliere relativo a C’è posta per te: la scelta spetta a Maria

Insomma, tutto proseguirà come se il Festival non ci fosse. Unico nodo da sciogliere è quello relativo a C’è posta per te. In questo caso pare che i piani alti di Cologno Monzese si rimetteranno a quanto deciderà Maria De Filippi. “C’è da capire con Maria De Filippi se vogliamo anche continuare con C’è Posta per Te in quella settimana“, ha spiegato Pier Silvio. Una ulteriore riprova di quanto la conduttrice pavese abbia un peso a Mediaset. Solitamente è l’editore che sceglie o meno se uno show va in onda, con il conduttore o conduttrice che accetta la decisione. Nel caso di Maria, invece, sembra che sia lei a dettare le regole e ad avere l’ultima parola.

Si ricorda che lo scorso anno C’è Posta Per Te ha gareggiato contro la finale del Festival di Sanremo, raccogliendo 2.652.000 spettatori e il 12.34% di share. Dati ovviamente non in linea con il resto della stagione del popolare people show di Canale Cinque, ma nemmeno da incubo (ci sono trasmissioni di Canale Cinque in prima serata che totalizzano meno utenti, nonostante non si scontrino con la kermesse canora ligure).

Riassumendo, il messaggio di Mediaset è più che chiaro: sono finiti i tempi in cui si lasciava il campo totalmente libero al Festival.