Fiorello, battuta fulminante: “Corona usa il metodo Amadeus”

Botta e risposta ironico tra Fabrizio Corona e Rosario Fiorello. I due si sono lanciati frecciatine attraverso i media, buttandola sul riso. Due settimane fa Corona, ospite da Mara Venier a Domenica In, ha parlato di Fiorello, facendo una battuta, ma senza nominarlo direttamente: “Ho pensato che se facessi la sua vita privata, caz*o, mi sparerei“. A questa affermazione non è mai arrivata una risposta da parte del comico, fino ad oggi.

Fiorello, intervistato da Tg24, ha invece ironizzato sul tema delle calcioscommesse che in queste settimane sta portando di nuovo alla ribalta Corona.

“Sul calcioscommesse? Mi sono fatto l’idea che si è fatta tutta Italia, aspettiamo, vediamo cosa succederà…Comunque Corona non s’è inventato niente perché quello è il metodo Amadeus di annunciare nomi, quindi se io fossi Amadeus denuncerei Corona per il copyright di questo modus operandi di annunciare i cantanti, i conduttori, il cameraman della terza serata, qualsiasi cosa…Quindi corona ha adottato il metodo Amadeus“

A questa battuta Corona ha risposto altrettanto ironicamente, attraverso una storia Instagram, scrivendo “Mbareee”, che sta per “compare”, a testimonianza del fatto che la battuta non è stata presa sul personale, anzi lo ha fatto sorridere.

Secondo Fiorello, dunque, questo modus operandi di Corona tende ad alimentare l’attenzione su di sé e sui programmi in cui va come ospite, annunciando gli scoop un po’ per volta; un po’ come fa Amadeus da quando è direttore artistico di Sanremo. Da sottolineare che l’intervento fulminante dello showman si stato fatto con tono goliardico e scherzoso, per nulla offensivo.

Il caso Fabrizio Corona

In questi giorni è tornato sotto l’occhio del ciclone Fabrizio Corona che pian piano sta facendo importanti rivelazioni sul mondo del calcioscommesse e non solo. Ciò attraverso sia il suo canale Twitch, ma soprattutto attraverso ospitate ben pagate nei programmi Rai.

Prima a Belve, poi a Domenica In e poi martedì 17 andrà ad Avanti Popolo, da Nunzia De Girolamo. In queste ospitate, attese e seguite da molti curiosi, Corona promette di raccontare scottanti rivelazioni.

La cosa non sta scatenando poche polemiche, poiché Corona viene pagato con i soldi pubblici per essere ospite in questi talk. In molti sostengono che questa sia una tecnica per risollevare gli ascolti, dato il calo negli ultimi periodi di alcuni show della Rai.

Queste ospitate, secondo alcune indiscrezioni, hanno portato già un guadagno di circa 24.000 euro all’ex re dei paparazzi, a cui andranno aggiunti tra gli 8mila e i 10mila euro per la prossima ospitata su Rai 3. La tecnica “alla Amadeus”, come definita da Fiorello, pare che, a livello economico, stia fruttando non poco all’imprenditore.