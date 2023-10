Caos in Rai, Corona a Belve e Domenica In: quanto è stato pagato

Fabrizio Corona pagato dalla Rai per fare importanti rivelazioni e far risalire gli ascolti tv? Scoppia la polemica

In questi giorni si sta parlando molto del fatto che Fabrizio Corona sia stato pagato, pare profumatamente, per le ospitate in Rai. Come al solito l’ex re dei paparazzi è stato istrionico durante le sue folate televisive, rilasciando spesso dichiarazioni roboanti, delicate e controverse.

Proteste e richieste di chiarimenti

Il deputato Angelo Bonelli ha dichiarato di voler depositare, a tal proposito, una dichiarazione urgente, appoggiato dalla consigliera d’amministrazione Rai, Francesca Bria del Pd, e da Alessandro Di Majo, entrambi pronti a sollevare la questione anche all’amministratore delegato Roberto Sergio: com’è possibile che un pluripregiudicato diventi motore di rivelazioni e venga pagato per dare questi scoop?

Bonelli si chiede “se è in linea con il contratto di servizio offrire la ribalta a una persona condannata in via definitiva dalla Cassazione e prevedere un compenso per la sua presenza”. E ancora: “A quanto ammonta il cachet concesso a Fabrizio Corona, il quale in questi giorni, sul canale Telegram di scommesse calcistiche da lui gestito, ha reso noti i nomi di giocatori che avrebbero partecipato a una serie di puntate illegali mentre la Procura di Torino stava indagando”. E dunque: “La Rai ritiene che questo sia un modello da proporre?”.

Fatto sta che Fabrizio Corona continua ad essere ospite di alcuni dei programmi di punta Rai: prima di Belve con Francesca Fagnani, lo scorso 26 settembre; poi Domenica In, da Mara Venier, lo scorso 1 ottobre e poi martedì 17 è atteso da Nunzia De Girolamo ad Avanti Popolo, su Rai 3.

Quanto ha guadagnato Corona

Ogni singola ospitata dell’imprenditore, secondo quanto rivelato da Repubblica, sarebbe stata ben pagata: per le prime due ospitate si parla di un cachet totale di 24.000 euro. Per l’ospitata dalla De Girolamo pare che Corona incasserà tra gli 8 e i 10mila euro. Nel talk ha promesso di fare altre rivelazioni sul caso “calcioscommesse”.

Infatti, a Radio Radio, Corona ha annunciato che dirà “tutto al programma di Nunzia De Girolamo. Ho fatto una grande inchiesta sul calcioscommesse e lo vedrete. Presenterò le prove dopo la partita dell’Italia. Farò arrivare ‘Avanti popolo’ al 15%”. Il punto è che c’è chi contesta alla Rai il fatto che Corona sia un personaggio controverso e dai metodi discutibili.

Giunge voce, rileva sempre Repubblica, che l’amministrazione Rai abbia già ingaggiato un gruppo di avvocati, collegati con la Figc. Un fatto che se confermato testimonierebbe come in realtà ai piani alti di Viale Mazzini siano preoccupati per quel che potrebbe succedere ad Avanti popolo.

A tal proposito Francesca Bria ha commentato: “Ma proprio per questo devono venire in cda a spiegare perché si è deciso di invitare e retribuire un pregiudicato. Chiarendo quali sono i criteri utilizzati dal servizio pubblico per selezionare gli ospiti. Con Fuortes si era pensato di varare delle linee guida, i nuovi vertici che intenzioni hanno?”.