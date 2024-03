Fiorello affonda Chiara Ferragni e Fazio: l’intervista “fantasma”

L’intervista di Fabio Fazio a Chiara Ferragni nell’ultima puntata di “Che Tempo Che Fa” ha generato un’ondata di delusione generale. Dopo tanta attesa e tante aspettative, la prima apparizione televisiva dell’influencer a seguito dello scandalo del Balocco si è rivelata un vero e proprio flop. Questo perché la Ferragni non ha aggiunto nulla di significativo a ciò che aveva già detto in precedenza. Difatti, la moglie di Fedez non ha fatto altro che ribadire la sua buonafede nelle varie operazioni benefiche fatte negli anni, sottolineando la sua sofferenza per la gogna mediatica vissuta a causa di quello che continua a definire un “fraintendimento“.

Non solo, la Ferragni non si è sbilanciata neanche sul suo matrimonio. Com’è noto, lei e il marito stanno vivendo un periodo di crisi. Ma, anche lì, è stato semplicemente ripetuto ciò che è già di dominio pubblico, aggiungendo semplicemente il dettaglio che i due sarebbero ancora in contatto. Dunque, un’intervista che fa acqua da tutte le parti. La colpa, però, non è andata solamente a Chiara, ma anche a Fabio Fazio. Il conduttore è stato ampiamente criticato per la mancanza di domande abbastanza interessanti e, soprattutto, pertinenti alle vicende che hanno coinvolto l’imprenditrice digitale. Tra i tanti delusi, troviamo anche un volto noto dello spettacolo italiano: Fiorello.

Lo showman è solito commentare le notizie del momento nel suo show mattutino, Viva Rai 2!. Per questo, era impaziente di sentire le dichiarazioni della Ferragni per poi parlarne il giorno dopo nella sua trasmissione. Tuttavia, a causa di un’intervista che potrebbe essere definita come “fantasma“, non ha trovato nulla d’interessante da commentare. Proprio come la maggior parte del pubblico, Fiorello crede che Chiara non abbia praticamente detto nulla di significativo:

Ieri c’è stata l’intervista. Abbiamo cercato qualcosa da dire ma francamente non c’è nulla. Noi per ridere cosa dobbiamo dire? Lei è arrivata: ‘come va?’, ‘Tutto bene’.. ‘si un po’ dispiaciuta’…’vabbè avete capito male’. Ma chi? Noi o loro? Non ha confermato neanche la crisi con Fedez, dice che forse fanno pace: ‘Ci sentiremo’. Ci siamo rimasti male. Come facciamo a commentare?

Insomma, una stoccata velata quella di Fiorello non solo all’influencer, ma anche a colui che avrebbe dovuto fargli domande più puntuali, ovvero Fabio Fazio. L’opinione comune è che sia stata sprecata un’opportunità importante per poter andare in fondo ad un caso importante come quello del Balocco o per comprendere meglio quale sarà il futuro di una delle coppie più note e discusse d’Italia. Peccato.