Fiorello, ci sarà anche lui a Sanremo 2020: “Ansia doppia, aiuto… Solo per Ama”

Poche ore fa la Rai ha ufficializzato Amadeus come conduttore del Festival di Sanremo 2020. A stretto giro arriva un’altra news succosa riguardante la 70esima edizione della kermesse canora più famosa d’Italia: ci sarà anche Fiorello. La conferma giunge dal diretto interessato che attraverso il suo profilo Twitter ha fatto intendere chiaramente che farà parte dello show. Resta da capire quale ruolo si ritaglierà sul celebre palco dell’Ariston. Tra l’altro, l’impegno al Festival non sarà il solo in casa Rai per Fiorello visto che a novembre inizierà una nuova avventura su RaiPlay.

Il tweet di Fiorello che di fatto conferma la sua presenza alla 70esima edizione del Festival di Sanremo

“Che dire? Felicissimo per Amadeus, un po’ meno per me! Ansia doppia @RaiPlay e @SanremoRai! Non ce la posso fare… Aiuto… solo per Ama… #sanremo2020″. Con questo tweet, di fatto, Fiorello annuncia la sua presenza al prossimo Festival. D’altra parte che qualcosa stesse bollendo in pentola lo si era già intuito nei giorni scorsi, quando su Instagram, sul profilo del conduttore di Ravenna, era apparsa una foto proprio in compagnia dello showman. In tanti avevano pensato che i due stessero mettendo a punto qualcosa in vista della 70esima edizione della kermesse ligure. E non si erano sbagliati.

Che dire?!? Felicissimo per #amadeus un po’ meno per me! Ansia doppia @RaiPlay e @SanremoRai !!! Non ce la posso fare..AIUTOOOO

…. solo per Ama…#sanremo2020 pic.twitter.com/yrzFTz8kie — Rosario Fiorello (@Fiorello) August 2, 2019

La nota della Rai che ha ufficializzato la conduzione di Amadeus: edizione ricca di sorprese e multipiattaforma

Nella giornata odierna la Rai ha sciolto le riserve sulla prossima conduzione di Sanremo, ufficializzando che il timone dello show sarà affidato ad Amadeus. Viale Mazzini ha annunciato che sarà una kermesse ricca di sorprese: “Sarà un Festival di Sanremo all’insegna della coralità e della celebrazione, un Festival con sorprese, un Festival nel segno della storia della Rai che vedrà impegnata l’intera l’azienda”. La nota Rai ha inoltre aggiunto che l’organizzazione della manifestazione punterà a imbastire un progetto ambizioso e multipiattaforma. L’appuntamento è per l’inizio di febbraio. Nel dettaglio il Festival decollerà il 4 e si concluderà sabato 8 febbraio.