Amadeus condurrà il Festival di Sanremo 2020: ora è ufficiale. La nota della Rai

Ora è ufficiale: Amadeus condurrà la 70esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo giorni di indiscrezioni e toto-nomi Viale Mazzini ha sciolto del tutto le riserve riguardanti il padrone di casa della prossima edizione. In una nota l’azienda ha sottolineato che sarà il presentatore originario di Ravenna a tenere il timone della kermesse canora del 2020. La sua scelta non giunge inaspettata visto che da giorni si rincorrevano le voci che lo vedevano come favoritissimo per dirigere la manifestazione che, come al solito, durerà cinque serate: dal 4 febbraio all’8 febbraio. Quella che verrà sarà l’edizione numero 70 e per celebrarla saranno invitati diversi volti che hanno costruito la storia del Festival.

La Rai punta su Amadeus per Sanremo 70

Nella nota diffusa da Viale Mazzini si preannuncia una kermesse ricca di sorprese: “Sarà un Festival di Sanremo all’insegna della coralità e della celebrazione, un Festival con sorprese, un Festival nel segno della storia della Rai che vedrà impegnata l’intera l’azienda”. Sanremo 70, sempre secondo le aspettative del servizio pubblico radio-televisivo italiano, sarà un ambizioso evento multipiattaforma che culminerà con le 5 serate al Teatro Ariston. Padrone di casa di Sanremo 70 sarà Amadeus, volto Rai, esperto di musica e storico dj, che sarà anche Direttore Artistico.

Amadeus e Giovanna Civitillo Sposi: la celebrazione in una piccola chiesa della Capitale

Per Amadeus è un periodo davvero brillante sotto tutti i punti di vista. Professionalmente arriva la chicca di Sanremo che va a inserirsi in un palmares televisivo invidiabile. Ma anche sul fronte privato il presentatore viaggia a vele spiegate. Poche settimane fa è infatti convolato a nozze con Giovanna Civitillo. In realtà la coppia aveva celebrato l’unione civilmente dieci anni fa. Tuttavia non aveva potuto sancire l’amore innanzi all’altare, in quanto Amadeus stava attendendo l’annullamento delle precedenti nozze. Annullamento che è arrivato nei mesi scorsi e che gli ha permesso di scambiarsi con la moglie la promessa eterna in chiesa l’11 luglio 2019. La cerimonia è stata per pochi intimi in una piccola chiesa della Capitale.