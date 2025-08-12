Fiorello a fare la spesa, video virale: il dettaglio del bigliettino fa impazzire i fan

Fiorello avvistato in Sardegna. Dove? In un locale esclusivo? In un resort da Le mille e una notte? In un ristorante extra lusso? Macché, in un supermercato della catena Despar a fare la spesa. Il video dello showman siciliano impegnato a destreggiarsi tra gli scaffali del negozio è stato pubblicato da un utente su TiktTok e, in un amen, è diventato virale e chiacchieratissimo. Il filmato con protagonista il conduttore siciliano è stato girato a Santa Margherita di Pula, località che si trova nel sud dell’isola, distante circa 30 km dal capoluogo Cagliari. Tra l’altro, alcuni fan, visionando il video, hanno notato un curioso e spassoso dettaglio.

Fiorello ripreso a fare la spesa in Sardegna, il video diventa virale

Pantaloncini neri, maglietta bianca e occhiali da sole scuri, forse per tentare di non farsi riconoscere da tutti al primo impatto: così Fiorello è stato immortalato a fare la spesa. Nel filmato lo si vede armeggiare con un fogliettino, dettaglio che secondo molti è ricollegabile alla moglie Susanna Biondo. Infatti, secondo alcuni, quel fogliettino è il classico promemoria che le compagne affidano ai mariti quando li spediscono al supermercato. ‘Fiore’, sempre a giudicare dalle immagini del video spuntato su TikTok, pare comunque avere una certa dimestichezza con gli acquisti nel negozio. Si nota infatti che si muove senza impacci, trascinando il cestello tra le corsie.

Il filmato non è stato colto da tutti positivamente. Nei commenti sono apparse diverse critiche all’indirizzo dell’autore del video. C’è chi l’ha accusato di aver invaso la privacy dello showman e chi ha sostenuto che, averlo ripreso in questo momento, sia stata un’azione indelicata, ricordando che soltanto pochi giorni fa è uscita la notizia relativa al furto di 300mila euro subito dal conduttore. Dei ladri si sono intrufolati nella sua abitazione a Roma e hanno fatto razzia. Tra i commenti non sono però mancati elogi. Diversi coloro che hanno rimarcato che ‘Fiore’ è rimasto umile nonostante la vasta popolarità ottenuta.

Il furto a casa di Fiorello a Roma, bottino da 300mila euro

La scorsa settimana è emersa la notizia inerente al furto messo a segno da dei ladri professionisti nella villa romana di Fiorello. Dalle ricostruzioni, è emerso che una banda, composta secondo la polizia da persone esperte, è riuscita a trafugare gioielli, orologi e altri oggetti di lusso per un valore di 300mila euro.

I malviventi hanno agito mentre non c’era nessuno in casa. A lanciare l’allarme è stata la donna delle pulizie, la prima ad accorgersi di quel che era successo. I ladri avrebbero adoperato guanti di lattice. Non sono state rinvenute, infatti, impronte o altri elementi utili a identificare la banda. Proseguono le indagini per tentare di catturare i criminali e per provare a riconsegnare a Fiorello gli oggetti che gli sono stati sottratti.