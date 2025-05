Amadeus-Fiorello, l’ironica chiamata (ma non troppo): c’entra la Rai

Lo avevamo lasciato qualche mese fa al Foro Italico con l’ultima puntata di Viva Rai 2, ora sta per tornare con un nuovo programma su Rai Radio 2. Da domani Rosario Fiorello sarà in onda insieme a Fabrizio Biggio con la trasmissione Radio2 Radio Show La Pennicanza. In attesa di iniziare questa avventura, il conduttore e il suo collega hanno lanciato oggi il format, e per l’occasione hanno chiamato l’amico Amadeus, attualmente impegnato su Nove.

La battuta di Amadeus

Non è stata una chiamata qualunque quella intercorsa tra i due amici qualche ora fa. I fan di entrambi se ne sono accorti grazie ad un breve estratto della telefonata condiviso sui social da Amadeus. Ciò che ha colpito il pubblico è stata una battuta sul camerino. “Mi trovo in un camerino modesto, dal 3% di share”. Ha affermato con ironia l’ex direttore artistico di Sanremo e il riferimento alla Rai è sembrato immediato.

Botta e risposta tra Fiorello e Amadeus, appello indiretto alla Rai?

La conversazione è stata poi condivisa su X tramite un post di Cinguetterai. Con una battuta sui suoi 65 anni, Fiorello ha voluto precisare che le porte della Rai resteranno sempre aperte per Amadeus, qualora decidesse di tornare. Il conduttore ha risposto di esserne consapevole e di voler bene all’azienda, nonostante le vicissitudini che lo hanno portato ad allontanarsene.

Molti spettatori hanno percepito un velo di nostalgia nelle parole del conduttore, quasi come se quel 3% di share gli andasse stretto. Negli ultimi anni, infatti, Amadeus ha conquistato la stima e l’affetto di milioni di italiani, registrando ascolti da record con Affari Tuoi e Sanremo. Che sia arrivato il momento di ripensarci?

Amadeus e la Rai: una separazione che pesa ma non troppo

Quando Amadeus ha annunciato di voler lasciare la Rai per intraprendere un nuovo percorso televisivo su Nove, il pubblico italiano è rimasto attonito. Nessuno avrebbe scommesso sul suo sostituto Stefano De Martino, attualmente conduttore di Affari Tuoi, eppure a distanza di mesi, gli italiani sembrano aver cambiato idea.

Non si può dire lo stesso per quanto riguarda la direzione artistica di Sanremo. In quel contesto, i telespettatori hanno sentito la mancanza di colui che, per certi versi, ha rivoluzionato il Festival della canzone italiana, rendendolo più leggero, accessibile a tutti e, soprattutto vicino ai giovani.

Molti ritengono che il suo posto in TV sia sulla rete nazionale, e che non ci siano veri competitor da paragonare. Non resta che sperare in un suo possibile ritorno in quella che, per molti italiani, è ancora la sua casa.