Fiordelisi, voci di ritorno in love con Edoardo: “No, lei ha un altro”

Dopo quella al Grande Fratello Vip 7, Antonella Fiordelisi è reduce dall’esperienza nell’undicesima edizione di Pechino Express (in onda nel 2024). Conclusa l’avventura al reality, l’ex gieffina è tornata sui social, riprendendo l’attività da influencer. Tanti sono i seguaci che la sostengono e molti di questi sperano ancora in un ritorno di fiamma con Edoardo Donnamaria, sebbene la storia tra i due si sia definitivamente chiusa la scorsa estate.

Antonella Fiordelisi: l’indiscrezione sul nuovo amore

Edoardo e Antonella si erano conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip ed erano stati protagonisti di una storia d’amore turbolenta, caratterizzata da alcuni litigi e discussioni che poi avevano spinto i due a mettere la parola fine alla loro love story. In questi mesi, pare che i fan non abbiano perso le speranze e in tanti vorrebbero rivedere i due ex gieffini di nuovo insieme come un tempo, avallando la voce secondo cui Edoardo e Antonella avrebbero riallacciato i rapporti. Una recente indiscrezione, però, pare stroncare l’ipotesi del ritorno di fiamma.

Stando a quanto riportato da Deianira Marzano, Antonella Fiordelisi starebbe frequentando qualcun altro. Dopo aver spiegato che i due non si sentirebbero dal periodo della loro rottura, ha aggiunto: “Nel cuore di Antonella c’è finalmente un’altra persona“. Pare quindi che i due non si siano né visti né scritti negli ultimi tempi e l’ex gieffina avrebbe anche voltato pagina, lasciandosi alle spalle la storia con Edoardo Donnamaria.

Sembrano essere sempre più remote le ipotesi di un ritorno dei Donnalisi, specialmente se l’indiscrezione sopra riportata dovesse trovare conferma. Per quel che riguarda Edoardo, dopo l’esperienza nel reality condotto da Alfonso Signorini, il gieffino ha continuato a dedicarsi alla sua carriera musicale, con un nuovo singolo rilasciato lo scorso 20 ottobre (intitolato Come il mare).

Donnalisi a New York: il gesto dei fan

La prova che sono ancora diversi i fan che sperano in un nuovo capitolo tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria era arrivata lo scorso ottobre, quando alcune immagini dell’ex coppia erano state proiettate a Times Square (New York). Il gesto dei fan aveva fatto il giro dei social, incontrando la risposta dei diretti interessati. Entrambi gli ex gieffini avevano ringraziato per quanto accaduto a New York, con Fiordelisi che era apparsa leggermente più piccata rispetto all’ex fidanzato.