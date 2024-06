Fiordelisi insultata sui social: “è una delle peggiori”. La sua risposta

Antonella Fiordelisi è uno dei volti più amati tra quelli passati per la casa del Grande Fratello. Sui social ha un pubblico numeroso, aumentato anche dopo la sua esperienza a Pechino Express. I suoi fan passano le giornate ad osannare e difendere la propria beniamina, ma c’è anche qualcuno che invece non gradisce alcuni comportamenti dell’ex gieffina e la attacca. E’ proprio questo ciò che è accaduto ieri su X, quando un’utente ha fatto notare un contenuto tutt’altro che sano, riportato proprio in una delle storie della Fiordelisi. A rispondere, oltre ai suoi seguaci, è arrivata anche la diretta interessata.

Dalla sua esperienza a Temptation Island fino ad arrivare al GF VIP e a Pechino Express, Antonella Fiodelisi ha conquistato il pubblico. I suoi fan sono cresciuti sempre più sostenendola sia dal vivo che sui social. Così, con 2 milioni di followers, possiamo dire che l’ex schermitrice è diventata una vera e propria influencer.

Proprio per questo, in molti sono d’accordo sul fatto che la Fiordelisi – come altre sue colleghe – dovrebbe trasmettere valori “sani” al suo pubblico, fatto anche di giovani donne. La questione è stata sollevata proprio in queste ultime ore su X.

La polemica sugli allenamenti in palestra

Antonella infatti, ieri ha pubblicato una storia in cui, in palestra, informava i suoi followers di dover fare 400 addominali perché il giorno precedente aveva mangiato 4 gelati. Il suo primo pensiero del mattino, spiega, è stato proprio quello di dover smaltire le calorie ingerite.

L’affermazione non è stata gradita dal popolo del web. In particolare Elena su X, ha attaccato l’influencer e i suoi fan:

la fiordelisi qui sopra ha ancora capre che la osannano quando è una delle peggiori pic.twitter.com/OITyuZYI9p — elena (@badchanneI) June 25, 2024

Il malcontento da parte di quest’utente, nasce dal fatto che il messaggio trasmesso dalla Fiordelisi non è corretto. Anzi, con la storia pubblicata, l’ex gieffina potrebbe indurre chi la segue a sviluppare pensieri non sani circa il benessere alimentare. Si sono poi aggiunti altri commenti che ribadiscono il concetto, oltre a quelli di coloro che invece difendono Antonella.

A chiudere la polemica infine, è arrivata proprio la diretta interessata. Rispondendo al tweet originale, la Fiordelisi ha pubblicato un post in cui ironizza spiegando che a breve uscirà un suo video in cui cucina la parmigiana di melanzane. C’è da dire però che, con tale commento, l’influencer non risponde a chi la attacca, pubblicando delle parole che appaiono quasi fuori luogo rispetto alla questione di cui si discuteva.