Fiordelisi: “Flirt con Stefano De Martino e Spinalbese? Parlo io”

In questi giorni, ad Antonella Fiordelisi sono stati attribuiti flirt con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. Ciò ha messo l’ex gieffina in una posizione difficile, finendo per essere insultata dagli haters che hanno perfino raggiunto Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham che Antonella starebbe frequentando da un mese. Intervistata da Fanpage.it, l’ex protagonista del Grande Fratello Vip ha fatto chiarezza sui gossip in questione, esprimendo la sua versione dei fatti.

Flirt con Antonino Spinalbese: parla Antonella Fiordelisi

Proprio all’interno dell’intervista, Antonella ha spiegato di voler procedere per vie legali a causa di quanto circolato di recente sul suo conto. Partendo dal vociferato flirt con Spinalbese, con cui ha condiviso l’esperienza al Grande Fratello Vip e con cui c’è sempre stata un’amicizia, Antonella ha precisato: “La storia con Antonino Spinalbese che mi è stata attribuita è totalmente fake. L’unica cosa vera, tra quelle circolate, è il fatto che finalmente, dopo 6 mesi, sto frequentando un’altra persona“.

Parlando proprio della persona che sta frequentando, l’ex gieffina ha spiegato come lui abbia dovuto leggere molte brutte parole che sono state scritte nei confronti di Antonella. “Mi dispiace che tutto questo caos sia scoppiato proprio nel periodo in cui sto sentendo seriamente una persona. Mi interessa, ci piacciamo tanto a vicenda e spero non si allontani” ha continuato. Poi, la precisazione sul fatto che lei e Spinalbese si siano visti solo in amicizia: “Antonino l’ho visto solo in amicizia ma non c’è mai stata alcuna notte romantica, diversamente da quanto ho letto in giro” ha detto l’ex gieffina, che ha anche aggiunto come dalla fine della storia con Edoardo Donnamaria non abbia avuto altre frequentazioni o flirt. “Tutto quello che circola è fake” ha concluso.

L’incontro con Stefano De Martino

Capitolo Stefano De Martino. Da un lato erano circolate voci secondo cui il conduttore Rai avrebbe tradito Belen Rodriguez proprio con Antonella. Altre, invece, avevano sostenuto come il flirt tra i due fosse avvenuto prima del ritorno di fiamma tra De Martino e Belen, escludendo così il tradimento. Antonella ha quindi detto la sua sull’argomento: “Stefano De Martino l’ho incontrato una sola volta a maggio 2021, periodo in cui Belen Rodriguez stava con Antonino. Non ho mai frequentato un uomo che fosse fidanzato in tutta la mia vita. Se fosse accaduto, non avrei problemi a scusarmi. Ma non è accaduto“.

Di recente è trapelato un audio che Belen avrebbe inviato ad Antonella Fiordelisi durante i festeggiamenti del nuovo anno. Audio che, a quanto pare, sarebbe pieno di insulti nei confronti dell’ex gieffina. Ciò che avrebbe fatto perdere le staffe alla showgirl, tuttavia, non sarebbe tanto il presunto tradimento, quanto la pseudo amicizia decantata dalla Fiordelisi nei suoi confronti. Belen, infatti, avrebbe considerato una mancanza di rispetto il fatto che l’ex gieffina si fosse avvicinata a lei in passato sapendo di aver avuto un flirt con Stefano De Martino. Belen avrebbe poi concluso il messaggio con una previsione, ovvero che il nuovo fidanzato l’avrebbe lasciata presto.

Alla luce di quanto circolato, Antonella Fiordelisi ha deciso di fare chiarezza con questa intervista. Rimane da capire se la questione si chiuderà qui o emergeranno altre indiscrezioni a riguardo.