Fiordaliso ‘graffia’ Amadeus: stoccata e reazione di Serena Bortone

Fra gli ospiti del salotto di Serena Bortone di Oggi è un altro giorno c’è stato spazio anche per Fiordaliso, che ha aperto la puntata con un’intervista esclusiva per celebrare i tanti anni di carriera alle spalle, dal debutto a Non voglio mica la luna passando per la sua partecipazione a Tale e quale show.

Tra i tanti momenti importanti della carriera dell’artista, ad ogni modo, vanno ricordate anche le sue numerose partecipazioni al Festival di Sanremo, ad oggi nove in totale. Ed è stato proprio parlando delle sue precedenti esperienze alla kermesse che Fiordaliso ha colto la palla al balzo per lanciare ad Amadeus una frecciatina bella e buona.

Quando Serena Bortone ha chiesto all’artista se avesse intenzione di tornare almeno un’altra volta a cantare a Sanremo, Fiordeliso se n’è uscita dicendo:

“Guarda quando compierò 80 anni forse mi chiameranno perché adesso è così che funziona. Non lo sapevi tu? Devi compiere 80 anni e poi ti chiamano al Festival di Sanremo, alla memoria della fiorda. Io sono ancora di quella età che non va bene. Quando compierò 80 anni sono qui Ama, chiamami.”

Serena Bortone si è a questo punto fatta una risata, senza cavalcare l’onda della polemichetta facile e limitandosi a commentare “Grande appello!”.

A chi faceva riferimento la stoccata di Fiordaliso: un po’ di contesto

Ma di chi stava parlando esattamente Fiordaliso quando ha fatto riferimento alla soglia degli 80 anni oltre la quale, a quanto pare, sarebbe più facile essere chiamati al Festival?

Amadeus, nelle ultime edizioni, ha effettivamente deciso di puntare su almeno un Big decisamente in là con l’età per compensare in qualche modo la quota giovane. Nel 2020 era stato il caso di Rita Pavone, all’epoca 75enne, che si presentò in gara con il pezzo Niente (Resilienza 74). Nel 2021 invece Amadeus aveva voluto con sé la 78enne Orietta Berti che gareggiò con Quando ti sei innamorato (partecipazione che le sarebbe valso un importante rilancio televisivo). Infine, all’edizione 2022, Amadeus ha invitato Iva Zanicchi, 82 anni, in gara con il brano Voglio amarti.

La quota “old” alla prossima edizione della kermesse, in programma dal 7 all’11 febbraio, è composta dai Cugini di campagna. Due dei componenti del gruppo, Ivano e Silvano Michetti, sono entrambi del 1947 e hanno dunque 76 anni a testa. Amadeus accoglierà quindi l’appello di Fiordaliso per un’eventuale nuova edizione del Festival? Ai posteri l’ardua sentenza!