Fiordaliso, retroscena Barbara d’Urso “Non volevo andarci”, il motivo

Marina Fiordaliso è stata ospite della puntata odierna di Io e Te, il programma condotto da Pierluigi Diaco, in onda su Rai 1. Dopo la scomparsa della sua mamma – deceduta per colpa del Coronavirus -, la cantante ha fatto poche comparse televisive: tra le più chiacchierate c’è stata sicuramente quella di Live – Non è la d’Urso dove, prendendo tutte le forze che ancora le restavano, ha deciso di lanciare un chiaro messaggio ai telespettatori. Quale? Che il Coronavirus è un reale nemico. Era marzo. La pandemia aveva già cominciato a mietere numerose vittime in Italia. Barbara d’Urso aveva invitato Fiordaliso a parlare della scomparsa della madre a causa del Coronavirus nel suo programma serale e lei, sforzandosi notevolmente, aveva deciso di accettare. Ma ha definito tutto questo una vera e propria violenza che si è autoinflitta. Era stata travolta dal dolore da poco e aveva comunque deciso di parteciparvi solo perché la conduttrice le aveva detto che, con la sua testimonianza, avrebbe potuto convincere quante più persone possibili a prendere seriamente le misure contro il virus.

Perché Fiordaliso non voleva andare da Barbara d’Urso? La cantante spiega tutto a Pierluigi Diaco nella puntata di Io e Te

Fiordaliso, con le lacrime agli occhi, ha spiegato a Diaco che è stato un vero dolore non poter organizzare i funerali alla mamma per via del Coronavirus. Accettare la sua scomparsa è stato faticoso (la sofferenza più grande della sua vita) e raccontare tutto ai telespettatori della d’Urso è stato straziante, come ha raccontato oggi a Io e Te: “Non volevo andare da Barbara d’Urso, ci sono stata violentandomi”. La conduttrice di Canale 5 ha saputo però spingere alla riflessione la cantante, la quale ha confessato: “Lei mi aveva fatto capire che dovevo spiegare al pubblico quanto importante fosse restare a casa”. Fiordaliso non è riuscita a contenere la tristezza e, anche uscendo dallo studio di Io e Te, le sue lacrime continuavano a scendere. Lei ha scoperto in prima persona quanto subdolo possa essere il Coronavirus e quanta attenzione bisogna prestare per non venirne contagiati.

Morte madre Fiordaliso, il rammarico più grande

Anche Fiordaliso è stata vittima del Coronavirus e ha parlato dell’esito del suo ultimo tampone attraverso i social network. A Io e Te, Fiordaliso ha detto che non è stato facile accettare la malattia, il dolore della scomparsa della madre che, negli ultimi giorni prima della morte, soffriva talmente tanto che lei si è quasi rasserenata quando è andata via; ma ha un grande rammarico: “Non ho potuto starle accanto. Questo mi ha fatto veramente stare male”. Fiordaliso ha spiegato, infine, che la perdita della madre è stato l’evento più straziante che le sia mai capitato e che, dopo la sua scomparsa, è diventata un’adulta perché, con lei presente, si è sempre sentita una bambina, una giovane figlia.