Marina Fiordaliso, Coronavirus: secondo tampone negativo, l’annuncio

La cantante è guarita, il secondo tampone è negativo: l’incubo Coronavirus è finito, come sta ora

Marina Fiordaliso ha sconfitto il Coronavirus. Diversi giorni fa, la cantante è stata ospite nel salotto di Live- Non è la d’Urso per raccontare in prima persona il dramma che l’ha travolta a causa della scomparsa della madre, deceduta proprio per aver contratto il Covid-19. L’artista, molto provata e in lacrime, ha spiegato che tutta la sua famiglia, lei compresa, si sono ammalati e ha rivelato tutti i sintomi che ha affrontato per svariate settimane. Ad oggi Marina è guarita, così come la sorella e il padre che, nonostante la sua importante età, ne è uscito indenne. In tale occasione, la Fiordaliso ha dichiarato di essere in attesa di un secondo tampone per capire se avesse sconfitto definitivamente il Coronavirus. Pochi minuti fa, la bella notizia: la piacentina ha pubblicato su Instagram un post in cui ha dichiarato di aver ricevuto l’esito del tampone ed è negativo!

L’annuncio su Instagram: “Sono guarita! Tampone negativo!”

“Accertamenti conclusi con esito favorevole. Si comunica che la sua quarantena è terminata, seguirà lettera formale. AUSL Piacenza”, cita il post della cantante pubblicato poco fa con le parole dell’azienda sanitaria della città natale, poi continua: “Sono guarita, tampone negativo!”. Qualche giorno fa, ospite a La Vita in Diretta, il monito per tutti gli italiani: “Io ho avuto il Coronavirus, vi posso garantire che è molto duro. Anche mia sorella, i miei fratelli per fortuna no. Però abbiamo tenuto le distanze, infatti i miei fratelli non si sono ammalati. Questo è molto importante, non uscite di casa. Si perdono genitori, fratelli”.

Il dolore per la madre scomparsa

“Non so chi si sia ammalato per prima. Quando è successo, almeno all’inizio, l’abbiamo preso sottogamba. Io avevo 38 di febbre sempre, grandi dolori muscolari e avevo perso il senso dell’olfatto e del gusto”, raccontava Marina in lacrime in collegamento a Live. “Ho accudito mia mamma per cinque giorni, poi se ne è andata e non l’ho più vista.. E intanto ero ammalata io, poi papà… mia sorella si è ammalata prima. Un disastro, Barbara. Per undici giorni non ho sentito mia mamma, poi mi è arrivata una telefonata…”.