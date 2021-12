Fino all’ultimo battito chiude: perché non ci sarà la seconda stagione

Sin dalla messa in onda di “Fino all’ultimo battito”, serie TV di genere drama e medico andata in onda tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre 2021 su Rai1, i telespettatori più affezionati si sono chiesti se le vicende che vedono protagonista il chirurgo Diego Mancini avrebbero avuto un proseguimento. Dopo settimane di speculazioni, la Rai si è pronunciata in merito. Ecco cosa è stato deciso.

Fino all’ultimo battito chiude i battenti

Nonostante i lavori per la seconda stagione di “Fino all’ultimo battito” erano già dati per cominciati oggi, 1 dicembre 2021, i fan della serie TV hanno ricevuto una brutta notizia. Lo sceneggiatore cinematografico Andrea Valagussa, capo sceneggiatore della serie, ha annunciato su Instagram con amarezza che “Fino all’ultimo battito” 2 non si farà. Valagussa, su un lungo post, si è detto dispiaciuto di non poter continuare a sviluppare i personaggi che ha creato 3 anni fa, di cui si dice orgoglioso.

“Per 3 anni sono stati con me, Elisa, Fabrizia, Maura e Nicola. Poi ecco la magia: hanno trovato interpreti bravissimi che hanno saputo farveli conoscere. E quindi il set, le scenografie, i costumi, il trucco, il montaggio, le musiche, la messa in onda…Non siamo partiti bene, ma puntata dopo puntata siamo cresciuti e l’ultima serata ha conquistato 4 milioni e 600mila spettatori. Ecco perché “loro” avevano già iniziato a suggerire nuove storie, colpi di scena. Oggi la Rai ha deciso: la seconda stagione non si farà. Loro ci sono rimasti male e pure noi. Mi hanno chiesto almeno di dirvi addio. Nel farlo, colgo l’occasione per ringraziare chi ha reso questo sogno possibile: Luca, Saverio, Gladis, Francesca, Michele, Federica, Paola e Cinzia. Ringrazio mia moglie e i miei figli. E ringrazio voi, il nostro pubblico. Non solo chi ci ha premiato, ma anche chi ci ha criticato, ci mancherete! E se noi mancheremo a voi, sappiate che i personaggi restano nel mio studio. C’è posto per tutti”.

L’annuncio improvviso è stato accolto da tanti commenti delusi per la decisione. La notizia arriva a poche settimane dalla fine della prima stagione dello sceneggiato, andata in onda giovedì 28 ottobre 2021. La decisione di mamma Rai è davvero inconsueta. La serie TV ha avuto buoni ascolti, avendo totalizzato una media di oltre 4 milioni di telespettatori. Il gran finale di stagione ha addirittura sfiorato il 23% con picchi superiori al 30%.

Fino all’ultimo battito: una chiusura inaspettata

“Fino all’ultimo battito” ha fatto compagnia ai telespettatori per sei serate, per un totale di 12 episodi. La serie, diretta da Cinzia TH Torrini, è andata in onda il giovedì sera su Rai1 dal 23 settembre al 28 ottobre 2021. I personaggi principali sono il chirurgo Diego Mancini, Elena Ranieri, Rosa Lorusso e Margherita Conti, interpretati rispettivamente da Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero e Loretta Goggi. Le parole di Bianca Guaccero, alla quale è piaciuto molto vestire i panni del suo personaggio, sembravano confermare l’arrivo di un’altra stagione. Qualche settimana fa l’attrice pugliese ha rilasciato un’intervista a TV Mia in cui si è detta pronta a tornare sul set, dando praticamente per certo il ritorno della serie. Ma, purtroppo, la 40enne dovrà dire addio alla sua amata Rosa.