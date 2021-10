Fino all’ultimo battito 2 si farà: “Il cast presto sul set”

By

Fino all’ultimo battito 2 si farà dopo gli ottimi ascolti della prima stagione. A dare la conferma Bianca Guaccero, che nella serie indossa i panni di Rosa, la nuora del boss Patruno. L’attrice e conduttrice pugliese ha annunciato che presto verranno girate nuove puntate della serie, che ha appassionato oltre quattro milioni di telespettatori.

In un’intervista rilasciata a Tv Mia Bianca Guaccero ha confidato di aver amato subito il personaggio di Rosa e di essere pronta a tornare sul set della seconda stagione di Fino all’ultimo battito:

“La serie non finirà qui perché presto torneremo sul set per girare le nuove puntate della seconda stagione. Nei prossimi mesi, quindi, sarò ancora sul set della fiction. Non vedo l’ora di rivedere i miei colleghi”

Al momento non sono arrivate ulteriori conferme e dichiarazioni ufficiali dagli altri attori protagonisti quali Marco Bocci e Violante Placido. Bocca cucita anche da parte di Rai Fiction ed Eliseo Multimedia, produttori della prima stagione.

Top secret la trama e le anticipazioni di Fino all’ultimo battito 2 che, con tutta probabilità, andrà in onda tra seconda metà del 2022 e gli inizi del 2023. Quasi sicuramente si tornerà a girare in Puglia.

Per i primi episodi il set è stato allestito a Bari, nello specifico al Duomo di Molfetta, a Conversano, al porto di Santo Spirito, all’abbazia di San Vito, a cala Paura, a Torre a mare e tra i trulli a Mola.

Un ritorno a casa per Bianca Guaccero, nata e cresciuta in Puglia. Ma pure un ritorno alla recitazione per la bella 40enne, che negli ultimi anni si è dedicata principalmente alla conduzione con l’impegno quotidiano su Rai Due con Detto Fatto.

Gli ascolti tv di Fino all’ultimo battito

Fino all’ultimo battito è stata una delle fiction più seguite della stagione autunnale 2021. Le vicende del cardiochirurgo Diego Mancini hanno appassionato una media di quattro milioni di telespettatori. Nello specifico la prima puntata, trasmessa il 23 settembre, è stata seguita da 3.884.000 spettatori pari al 20.4% di share.

La seconda puntata, in onda il 30 settembre, ha registrato 3.620.000 spettatori pari al 18.8% di share. La terza puntata, datata 7 ottobre, è stata seguita da 3.882.000 spettatori pari al 19.1% di share. La quarta puntata, in video il 14 ottobre, ha interessato 3.955.000 spettatori pari al 20% di share. La quinta puntata, trasmessa il 21 ottobre, ha appassionato 4.177.000 spettatori pari al 20.6% di share.