Finita tra Alessio Rubeca e Sara Gaudenzi di Uomini e Donne, lui posta la chat di lei: “Te la farò pagare”

Uomini e Donne li unisce, la vita ‘real’ spesso li distrugge: lo scorso 12 marzo Alessio Rubeca è stato scelto da Sara Gaudenzi. L’augurio dei telespettatori, come al solito, era di vedere due giovanotti vivere “felici e contenti”. E invece, a distanza di una manciata di settimane dalla nascita ufficiale della love story, c’è già stata la rottura. Per non farsi mancare nulla, c’è stato un addio al veleno. Nelle scorse ore, l’ex tronista ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune segnalazioni di presunti tradimenti di Alessio. Quest’ultimo, nel pomeriggio di martedì 12 maggio, ha deciso di rompere il silenzio e di dare la sua versione dei fatti.

Uomini e Donne, veleni tra Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca dopo la rottura

Rapido riassunto dei fatti delle ultime ore: Gaudenzi, lunedì, è stata contattata dal giornalista Lorenzo Pugnaloni, al quale ha spiegato di aver avuto una lite con Alessio. Dopo tale discussione, lui non si sarebbe più fatto vivo per giorni, salvo poi ricomparire e provare a ricucire il rapporto.

“Non so cosa sia successo, se mi ha tradita o no. Mi sento però ferita e non so neanche cosa sia giusto dire o pensare”, ha dichiarato l’ex tronista. Dopo questo intervento della ragazza, Pugnaloni è riuscito a entrare in contatto anche con Rubeca che ha sostenuto che da parte sua “non c’è stato alcun tradimento”. Oltre a ciò ha aggiunto di poter dimostrare che Gaudenzi abbia il dente avvelenato nei suoi confronti. In particolare, ha assicurato di aver ricevuto un messaggio dall’ex in cui lei si sarebbe così espressa: “Te la farò pagare, fosse l’ultima cosa che faccio” (su questo punto torneremo a breve perché l’ex corteggiatore ha divulgato pubblicamente la chat in questione).

Sempre parlando con Pugnaloni, Rubeca ha raccontato che la love story è terminata mercoledì scorso, poco prima che lui compisse gli anni. E ancora, ha dichiarato che, a relazione ormai conclusa, lo scorso fine settimana, è andato a ballare con gli amici, reputando di non aver fatto nulla di irrispettoso. A proposito del filmato che Gaudenzi ha diffuso sui social si è così difeso: “Il video che lei ha postato non ha senso: quello di spalle è un mio amico, la ragazza è una mia amica. Non sarei così stupido da andare lì per baciare qualcuno, mi riconoscerebbero subito.”

Infine ha detto che, a suo avviso, l’ex tronista avrebbe deciso di attaccarlo perché lui non avrebbe intenzione di rimettere in piedi la storia d’amore, se così la si può chiamare: “Ha deciso di prendersela con me ora, poiché non ho intenzione di tornare con lei”.

Alessio Rubeca pubblica la chat con Sara Gaudenzi: “Te la farò pagare”

Si arriva al pomeriggio del 12 maggio. Rubeca ha fatto apparire tra le sue storie Instagram una chat intrattenuta con l’ex. “Fosse l’ultima cosa che faccio in questa vita, ma me la paghi!”, ha scritto Sara. Alessio non ha però reso nota la sua replica al messaggio, sempre ammesso che abbia risposto. Lo ha però commentato su Instagram con queste parole: