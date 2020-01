Finalisti Cantante Mascherato: Pavone è Emanuela Aureli, fan contro Milly

Finalisti ed eliminati del Cantante mascherato. Terza puntata: giù la maschera per il Pavone (Emanuela Aureli), Milly Carlucci provoca la protesta dei fan

Terza e penultima puntata del Cantante mascherato (Rai Uno), prima della finale che assegnerà la Maschera d’oro. Chi si contenderà il successo saranno il Coniglio, l’Angelo e il Leone. L’eliminato è stato invece il Pavone che ha rivelato la sua identità: dietro le sue sembianze si celava Emanuela Aureli. E il Mostro e il Mastino Napoletano? Fino all’ultimo Milly Carlucci ha fatto credere che uno dei due venisse escluso, con conseguente disvelamento per l’uno e accesso alla finalissima per l’altro. E invece la conduttrice ha rimandato la scelta: il televoto rimarrà aperto per una settimana e sarà reso noto all’inizio della quarta puntata. Su Twitter è immediatamente scattata la protesta dei telespettatori che sono rimasti con l’amaro in bocca, avendo già pregustato di scoprire un altro mascherato.

Le sfide della semifinale: eliminazioni e ‘pass’ per la finale

La prima sfida è stata tra il Coniglio e il Mastino Napoletano. A guadagnare il pass per l’ultimo appuntamento dello show è stato il Coniglio (decisivo in giuria il voto di Guillermo Mariotto). La seconda gara ha visto contrapporsi il Mostro e l’Angelo e a spuntarla è stato quest’ultimo, staccando anch’esso il biglietto per la quarta e ultima puntata (pure in questo caso decisivo il voto di Mariotto). A conquistare la finale è poi stato il Leone, che ha battuto il Pavone.

Fuori il Pavone, Mastino e Mostro al televoto per tutta settimana

Dopo le sfide, il Pavone, il Mastino Napoletano e il Mostro sono finiti sotto il giudizio del pubblico da casa che ha deciso di far sfidare il Mastino e il Mostro. Il Pavone si è quindi tolto la maschera, rivelando che sotto mentite spoglie si è battuta nello show l’imitatrice Emanuela Aureli. “Mi sono divertita tanto, grazie “, ha dichiarato emozionata l’attrice. Dopodiché avrebbe dovuto essere svelato il secondo eliminato ma la Carlucci ha rimandato tutto alla prossima settimana, innescando la protesta del curiosissimo pubblico dello show.