Albano, Giusti e Pappalardo al Cantante Mascherato: pubblico mugugna

Albano, Max Giusti e Adriano Pappalardo invitati sul palco del Cantante Mascherato: il pubblico mugugna sulla scelta, ecco perché

Il Cantante Mascherato continua a stimolare sospetti, congetture, pronostici e intuizioni. Chi si cela dietro le maschere rimaste in gioco? In particolare, chi c’è dietro al Leone? Nei giorni scorsi è partito il totonomi. Tre i volti più citati: Max Giusti, Adriano Pappalardo e Albano. Così la trasmissione ha deciso di portarli tutti e tre sul palco, chiedendogli a uno a uno chiarimenti. Naturalmente tutti e tre hanno negato di essere in gara e di nascondersi dietro al Leone. Il siparietto, però, non è stato accolto da tutti i telespettatori con entusiasmo. Infatti non sono stati pochi coloro che si sono riversati su Twitter, mugugnando…

Malumore sui social per la scelta della trasmissione: perché?

Sul social dei cinguettii sono stati tanti i commenti che hanno trovato poco azzeccato il siparietto con i tre volti noti. Nella fattispecie non pochi utenti si sono chiesti quale sia stato il fine di portarli sul palco, visto che era banale che il trio negasse di interpretare il Leone (anche laddove uno dei tre fosse davvero impegnato nello show). D’altra parte se uno tra Giusti, Albano o Pappalardo avesse confermato il coinvolgimento nel programma, sarebbe terminata l’avventura del Leone o avrebbe perso appeal. Da qui il lamento di una parte del pubblico. Al netto delle polemiche, il giudice Francesco Facchinetti (e non solo) è convinto che…

Francesco Facchinetti e una fetta di pubblico non ha dubbi: dietro al Leone si cela Max Giusti

Facchinetti e molti utenti sono convinti che dietro al Leone ci sia Giusti. “Hai detto una bugia”, ha esclamato Francesco quando Max ha negato la sua partecipazione in gara. A far pensare ciò anche un risolino affiorato sul volto dell’imitatore. Risolino che, anche per molti telespettatori (come scritto sui social), l’avrebbe tradito.