By

Il talent show di Rai Uno guidato da Antonella Clerici si appresta a vivere la finale: ecco chi ha staccato il pass per giocarsi la vittoria

La semifinale di The Voice Senior è giunta al termine e ha decretato i suoi finalisti. 24 gli artisti che si sono esibiti. Ne sono rimasti 12, la metà. Prima di andare a scoprire chi ha staccato il pass per l’ultimo atto del talent show di Rai Uno e chi ha meritato più o meno il traguardo, è opportuno rimarcare che quest’anno il livello di tutti musicisti in gara è stato molto alto.

Team Gigi D’Alessio, queste le decisioni definitive per la finale del musicista campano:

Marco Rancati (finale)

Claudio Morosi (finale)

Lisa Maggio (finale)

Giuseppe Izzillo (eliminato)

Gianni Conte (eliminato)

Annalisa Beretta (eliminato)

Poco da dire sulle scelte di Gigi D’Alessio che sono parse tutte azzeccate: Claudio Morosi ha tutte le carte in regola per raggiungere il gradino più alto del podio.

Team Ricchi e Poveri, queste le scelte definitive per la finale della band

Emilio Paolo Piluso (finale)

Sergio Borgia (finale)

Mario Aiudi (finale)

Augusta Procesi (eliminata)

Fabrizio Rico (eliminato)

Sergio Moltoni (eliminato)

Attenzione ad Emilio Paolo Piluso. Il favorito principale per la vittoria resta però Stefano Borgia, autore di una performance sontuosa in semifinale.

Team Loredana Bertè, queste le scelte definitive per la finale della rocker:

Lisa Manosperti (finale)

Aida Cooper (finale)

Ronnie Jones (finale)

Rossella Coci (eliminato)

Rosa Alba Pizzo (eliminato)

Diego Vilardo (eliminato)

Loredana ha portato in finale Aida Cooper e la star Ronnie Jones. Vista la grande carriera di entrambi alle spalle, forse la rocker poteva dare spazio ad altri, ad esempio a Diego Vilardo. Peccato, occasione persa. Attenzione però a Lisa Manosperti, altra candidata per conquistare la vittoria.

Team Clementino, queste le scelte definitive per la finale del rapper:

Alex Sure (finale)

Minnie Minoprio (finale)

Maria Teresa Reale (finale)

Sebastiano Procida (eliminato)

Beppe Quintale (eliminato)

Luigi Raguseo (eliminato)

Anche sulle scelte di Clementino poco da dire. Per salire sul gradino più alto del podio hanno più chance l’inconfondibile voce da rocker di Alex Sure e la suave Minnie Minoprio.