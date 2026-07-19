Finale Mondiali, ‘incidente’ di Robbie William con Laura Pausini: il video della ‘palpata’

Laura Pausini è stata una delle protagoniste dei festeggiamenti organizzati per la chiusura dei Mondiali di calcio che hanno visto fronteggiarsi in finale Spagna e Argentina. La cantante italiana si è esibita con Robbie Williams e Nicole Scherzinger, al MetLife Stadium di New York, poco prima che ci fosse il calcio di inizio del match. I tre hanno intonato il brano Desire, inno ufficiale della FIFA che unisce due tra le lingue più diffuse al mondo, inglese e spagnolo. Nel corso della performance si è verificato un piccolo “incidente“. Williams, sbadatamente e senza malizia, ha poggiato la sua mano sul seno di Pausini. Non appena si è accorto dell’atterraggio “morbido”, ha portato l’arto in una zona del corpo della collega meno “pericolosa”.

Mondiali, cerimonia di chiusura: Robbie Williams palpa involontariamente Laura Pausini

La scena in cui Robbie Williams ha palpato involontariamente Laura Pausini è stata notata da diversi telespettatori e il video di quanto accaduto è stato subito rilanciato sui social. Nessuna polemica sul gesto della popstar britannica anche perché si è visto palesemente che da parte sua non c’è stata alcuna volontà molesta. Semplicemente, nell’abbracciare la nostra connazionale, complice anche il fatto che questa aveva il braccio alzato, la sua mano è finita sbadatamente sul seno. In un attimo Williams ha provveduto a rimuoverla e a metterla sulla spalla dell’artista di Solarolo che non si è accorta di nulla. O per lo meno non ha fatto trasparire alcuna reazione.

Come è nato il brano Desire

Il brano Desire è stato scritto da Robbie Williams ed è stato prodotto da Karl Brazil e Owen Parker. Mixato da Richard Flack e adattato in lingua spagnola da Laura Pausini, è stato pubblicato nel 2025 ed è stata la colonna sonora che ha accompagnato i calciatori al loro ingresso sul terreno di gioco nel torneo FIFA Club World Cup dello scorso anno e per tutti i match dei Mondiali organizzati tra Messico, Canada e Stati Uniti

“Ogni volta che ho l’opportunità di unire musica e sport mi rendo conto di come entrambi abbiano il potere di unire le persone attraverso la stessa emozione: la passione”, ha dichiarato pochi giorni fa Pausini, aggiungendo di essere onorata di fare parte di un evento come i Mondiali, rassegna in grado di riunire persone provenienti da tutto il mondo.