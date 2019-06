Finale Grande Fratello, la confessione dei concorrenti prima del gran giorno

Grande Fratello finale, i concorrenti tirano le somme della loro avventura

La finale del Grande Fratello 2019 è alle porte. Domani sera conosceremo il vincitore della 16esima edizione, ma prima ancora c’è l’ultimo finalista da eleggere. Lunedì scorso, il pubblico ha scelto Martina, Gianmarco e Daniele come nuovi finalisti, che si sono aggiunti a Gennaro, il primo eletto due settimane fa. Ovviamente sono state scelte quasi forzate, perché il televoto non è stato aperto su tutti i concorrenti ma ci sono stati degli accoppiamenti, anzi andavano al televoto in tre. Il meno votato veniva eliminato, il più votato volava in finale; il mediano rimaneva in gioco. Nel caso di Francesca e Daniele, invece, non c’è stata l’eliminazione. Può sembrare strano, ma vista l’edizione in cui la De André è stata totalmente protagonista è strano fino a un certo punto.

Finale Gf 2019, Daniele e Gianmarco si confrontano con Enrico

Adesso proprio Francesca si giocherà l’ultimo posto in finale con Erica ed Enrico. Quest’ultimo ha condiviso un momento insieme a Gianmarco e Daniele in vista della finale del Grande Fratello. I tre si sono confrontati sulle ansie in vista dell’ultima puntata. Non hanno parlato di ciò che li aspetta fuori, ma di ciò che potrebbe succedere. Il primo a parlarne è stato Daniele: “Eh un po’ d’ansia sì domani”, ha detto rivolgendosi agli altri. Gianmarco ha subito ribattuto: “Un minimo è normale”. I due hanno poi chiesto il parere di Enrico, che ha sostenuto di non avere ansia oggi, un giorno prima della finale. Daniele e Gianmarco anche non sentono ansia e tensione oggi, ma sono certi che domani si faranno sentire. “Ormai dopo dieci puntate l’ansia non ti viene neanche più. Le prime puntate un po’ sì, adesso no”, ha detto infatti Daniele.

Finale Grande Fratello, Daniele ammette: “Una delle cose che mi mancherà”

Gianmarco ha ricordato il suo ingresso in studio della scorsa puntata: “Neanche l’altra volta avevo ansia. L’ho sentita soltanto perché poi sono entrato in studio. Però ti assicuro che se tu dovessi entrare in studio, quei secondi prima con le cuffiette e non senti niente. Poi via le cuffiette, entri e senti le urla. Ti dicono stop, time, freeze. Senti tic toc, tic toc. Ti viene un po’ d’ansia, perché fanno tutto un pochino che è un dubbio”. Ma a questo punto ai concorrenti è già venuta un po’ di nostalgia. Leggete cosa ha detto Daniele, infatti: “In Casa no, dopo dieci puntate è quasi bello. Ti dico la verità, è anche una delle cose che mi mancherà: viversi le puntate in diretta, sapere cosa fanno vedere, le clip. È bello comunque”. Nonostante non abbia passato dei giorni facili, Dal Moro sentirà la mancanza della Casa. E voi, siete pronti alla finale del Grande Fratello 16?