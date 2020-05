Finale Amici Speciali, anticipazioni gara: chi ci sarà con i quattro finalisti

Amici Speciali finale, le prime anticipazioni sull’ultima puntata del talent show

Il meccanismo della finale di Amici Speciali non è ancora chiaro in tutti i suoi aspetti ma possiamo già rispondere ad alcune delle vostre domande prima della semifinale che – come senz’altro ricorderete – andrà in onda questa sera e vedrà sfidarsi tutti i concorrenti di quest’anno. Facciamo subito una sintesi di ciò che è accaduto nelle ultime ore: Alberto Urso e Alessio Gaudino ha dovuto proporre delle sfide dirette tra i vari componenti delle squadre in virtù del fatto che hanno vinto rispettivamente la seconda e la prima puntata del talent show; non importa che tali schieramenti abbiano scatenato le solite polemiche: i fatti sono questi e nessuna decisione è stata ritrattata.

Amici Speciali anticipazioni, cosa succederà in semifinale e quanti arriveranno in finale

Questa sera dunque saranno scelti i quattro finalisti che arriveranno fino alla fine del programma che si spera riesca a mantenere almeno il 16% delle ultime volte, dal momento che, vista la fine della quarantena e considerando che si tratta di uno spettacolo che cerca di evitare polemiche per via del suo nobile scopo, il risultato sarebbe discreto. Non buonissimo ma comunque apprezzabile. I nomi che usciranno fuori da questa puntata saranno dunque quattro e la posizione in classifica non dipenderà dai punteggi ottenuti nelle precedenti messe in onda: giudici ed esperti saranno chiamati a votare assieme al pubblico, e ballerini e cantanti potranno puntare alla vittoria solo con le performance di stasera. Le manche saranno tre che decreteranno tre finalisti; a questo si aggiungerà il quarto che invece sarà scelto dai concorrenti rimasti in gara.

Finale Amici Speciali, gli eliminati sosterranno i finalisti: il meccanismo di gara

Per quanto riguarda la finale possiamo darvi sin da subito un’anticipazione succosa: i concorrenti che non riusciranno a piazzarsi tra i primi quattro potranno comunque sostenere i finalisti nell’ultima puntata di Amici Speciali; questo ovviamente renderà lo spettacolo molto entusiasmante ed eviterà che la gara si impantani nelle esibizioni dei quattro concorrenti rimasti. Dubitiamo che Maria De Filippi cambierà i giudici e che ci saranno stravolgimenti di altro tipo per la finalissima ma la conduttrice ha saputo sempre rinnovarsi negli anni, quindi non è da escludere qualche novità.