Film di Natale per bambini: ecco i migliori 10 da vedere o rivedere con i più piccoli

Si sa, il Natale è la festa più magica e speciale dell’anno. Soprattutto per i più piccoli. E proprio per loro che abbiamo selezionato una lista di ben 10 film tra i più belli da vedere e rivedere in vista del Natale o nella stessa giornata. Ecco la nostra selezione.

Natale: ecco i film per i più piccoli, i migliori 10

1- MAMMA HO PERSO L’AEREO: La pellicola, uscita nell’ormai lontana 1990, è uno dei classici film di Natale. La presenza del piccolo Kevin, il protagonista del film, inserisce Mamma ho perso l’aereo nella lista dei migliori dieci film da vedere insieme ai bambini. Il successo del film ha prodotto una serie di reboot e sequel della storia, tra cui ricordiamo Mamma ho preso il morbillo (già passato in tv nella settimana precedente al 25 dicembre).

2- IL GRINCH: la storia del mostriciattolo verde che odia il Natale (soprattutto nella sua versione a cartone) non può non piacere ai vostri figli o nipoti. Classico film natalizio, anch’esso, riecheggia la favola di Natale per eccellenza: da burbero e senza voglia di festeggiare un momento così bello, il Grinch alla fine si ricrede e lo spirito natalizio investirà anche lui, inevitabilmente.

3- TOPOLINO E LA MAGIA DEL NATALE: 1999, Topolino e tutti i suoi amici si ritrovano per raccontarsi tante storie relative al Natale. I personaggi Disney più amati e conosciuti non possono non far parte di questa selezione. Il film si suddivide in tre segmenti separati: Un Natale al giorno, Un ospite speciale e Il regalo più bello.

4- IL GGG-IL GRANDE GIGANTE GENTILE: Il film, uscito nelle sale recentemente (nel 2016) è uno dei più grandi successi del grande regista Steven Spielberg. Mandato in onda da Canale 5 nella prima serata del 23 dicembre 2019, racconta la storia di Sophie, una ragazzina orfana di dieci anni che viene rapita nella notte dal Gigante. L’intento di quest’ultimo però è quello di escogitare un piano per liberarsi dei cattivi che vogliono attaccare gli umani. Come tutti i film di Natale, Il Grande Gigante Gentile trasmette bellissimi messaggi di amore e fratellanza.

Film di Natale: scopri i film da vedere insieme ai propri figli e nipoti

5- LA BELLA E LA BESTIA E LE ALTRE FAVOLE DISNEY: Non è Natale senza una bella favola Disney. Le reti tv italiane, nel periodo natalizio, trasmettono sempre le storie più belle e che hanno da sempre affascinato e fatto sognare grandi e piccini. In questo elenco troviamo senza dubbio: La Bella e la Bestia, Cenerentola, Il Libro della Giungla e tanti tanti altri.

6- POLAR EXPRESS: Questo film non incanterà solo i bambini ma anche i loro genitori e zii. Uscita in Italia nel 2004, la pellicola ricorda ai piccoli la bontà e soprattutto l’esistenza di Babbo Natale. Un viaggio nel Natale a tutti gli affetti, pieno di buoni sentimenti e che ci ricorda scena dopo scena la bellezza di questa festa.

7- IL FIGLIO DI BABBO NATALE: Un viaggio incredibile quello del figlio maggiore di Babbo Natale che, per consegnare l’ultimo regalo durante la notte della Vigilia, ne combina di tutti i colori. Un film d’animazione eccezionale, definito da molti come uno dei migliori racconti natalizi degli ultimi anni.

Frozen e gli altri: i film per i più piccoli

8- FROZEN: Anche se la storia di Elsa e Anna non può essere considerato un film di Natale a tutti gli effetti, siamo sicuri che tutte le bambine non aspettino altro che rivederlo durante le festività natalizie. Il primo capitolo della saga è uscito nel 2003 diventando un grande successo, come è accaduto per il secondo capitolo, uscito in tutti i cinema a fine novembre 2019.

9- BARBIE E LO SCHIACCIANOCI: La pellicola segue le peripezie di Clara Barbie, una bravissima ballerina che, dopo la morte dei genitori, cresce accanto al fratellino Tommy, nella casa del nonno, ricco ma burbero. Proprio durante la Vigilia di Natale, Clara riceve in dono uno schiaccianoci che improvvisamente prende vita, facendo vivere alla bambina fantastiche ed incredibili avventure.

10- MIRACOLO NELLA 34ª STRADA: Un vero classico di Natale che non può non piacere ai bambini. Un film sempre attuale che lascerà a bocca aperta anche chi lo ha visto un miliardo di volte.