Attore Mamma ho preso il morbillo: cosa fa oggi Alex D. Linz

Mamma ho preso il morbillo, l’attore Alex D. Linz ieri e oggi

Alex D. Linz è l’attore di Mamma ho preso il morbillo: cosa fa oggi? Sono passati ben ventidue anni dall’uscita del film, che ogni anno viene riproposto in televisione nel periodo natalizio. Forse non tutti sanno che si tratta del seguito dei due film di Mamma ho perso l’aereo, sarebbe una sorta di terzo capitolo ma con un protagonista diverso. E non era difficile immaginarlo, visto che la trama e le dinamiche sono molto simili. Concentriamoci su Alex D. Linz oggi e scopriamo cosa è cambiato da quando ha interpretato Alex Pruitt in Mamma ho preso il morbillo. Il nome completo dell’attore è Alexander David Linz e ha iniziato la carriera cinematografica e televisiva sin da bambino.

Alex D. Linz è l’attore di Mamma ho preso il morbillo: la carriera

Ha cominciato nel 1994 all’età di 5 anni prendendo parte a un episodio della serie televisiva Cybill e nel 1995 invece era in un episodio di Una bionda per papà. L’anno successivo è stato scelto per il ruolo di Sammy Parker nel film Un giorno… per caso. Il 1997 è stato l’anno di Mamma ho preso il morbillo, dedicandosi successivamente a film per bambini. Tra i tanti film a cui ha preso parte ricordiamo Mamma mi sono persa il fratellino! (1999) e Bounce (2000), fin ai suoi ultimi lavori: Avventura nello spazio (2001), La banda del porno – Dilettanti allo sbaraglio! (2005) e Choose Connor (2007). In televisione è apparto in Uno scimpanzé di… famiglia (2001), Providence (2001 – 2002), Exit 9 (2003) e Miracolo a tutto campo (2003).

Cosa fa l’attore di Mamma ho preso il morbillo: la vita di Alex D. Linz oggi

Se vi state domandando cosa fa oggi l’attore di Mamma ho preso il morbillo, non dovrete cercare più nei cast dei film e delle serie tv. Dopo questi ultimi lavori infatti Alex D. Linz ha deciso di abbandonare la carriera di attore. Non si hanno avuto più molte notizie su di lui, se non che abbia scelto lo studio e l’università ai set cinematografici. Ha frequentato Scienza, Tecnologia e Società all’Università della California di Berkeley e conseguito nel 2017 il master in Urban and Regional Planning presso l’Università della California, Los Angeles.