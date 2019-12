Film di Natale: i grandi classici da rivedere nel 2019

Film di Natale: tutti i grandi classici da rivedere durante le feste

Chi di voi non ha mai visto e rivisto almeno un centinaio di volte Mamma ho perso l’aereo? Il film di Natale per eccellenza è solo uno di una lunga serie di titoli da riguardare in tv durante le feste natalizie. La storia del piccolo Kevin McCallister (interpretato dall’attore americano Macaulay Culkin) resta nella storia dei film di Natale di sempre ed è passato almeno una volta dalle reti tv durante il periodo dedicato alla festa più magica dell’anno. Accanto a questo film, troviamo inevitabilmente anche un altro classico: Una poltrona per due. Nonostante la pellicola con Eddy Murphy protagonista non è considerata un film di Natale vero e proprio, in Italia non può non essere Natale senza aver visto almeno una volta questo classico, riproposto in tv sempre prima della vigilia. È la storia di una scommessa tra due fratelli miliardari e dello scambio di posizione tra un agente di borsa e un senzatetto truffatore.

I grandi classici di Natale: i più bei film da rivedere durante le feste

Come dimenticare Nightmare before Christmas come grande classico di Natale? Il film d’animazione ideato e prodotto da Tim Burton fece il vero boom nel 2003, dopo ben 10 anni dalla sua uscita. Passando ai titoli più conosciuti, non possiamo non ricordare: Il Grinch (che odia il Natale) e A Christmas Carol. Quest’ultimo, è uno dei tanti adattamenti dell’omonimo racconto di Charles Dickens. Ha commosso per intere generazioni la storia dell’anziano Ebenezer Scrooge, un signore avaro e scorbutico. Dopo aver rifiutato l’invito alla cena di Natale da parte del nipote Fred riceve la visita dei fantasmi del Natale passato, presente e futuro. Queste visite riescono a cambiare l’indole dell’anziano che il giorno di Natale si sveglia meno avaro e più gentile di prima. Ultimo ma non per importanza c’è anche Miracolo nella 34th strada.

Cinepanettoni: i classici italiani da rivedere per concedersi una sana risata

Come dimenticare nella tradizione tutta italiana, la mole di Cinepanettoni che negli anni hanno affollato le nostre sale cinematografiche. Re indiscussi di questo genere sono senza ombra di dubbio Cristian De Sica e Massimo Boldi. Tra i titoli più divertenti ricordiamo: Vacanze di Natale, Merry Christmas, tutta la saga di Natale a… (Rio, Sul Nilo, Beverly Hills, ecc…) infine arrivando all’ultimo realizzato nel 2018, Amici come prima che ha sancito anche il ritorno sullo stesso set dei due colleghi e amici Boldi e De Sica, dopo la presunta lite e lo stop di diversi anni.