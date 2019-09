Filippo Nardi, amore segreto? Il mistero su una presunta storia passionale

Filippo Nardi ha un amore segreto? Il gossip sulla presunta relazione misteriosa

Filippo Nardi non è single come lui dichiara? Ebbene a lanciare il nuovo gossip sul conduttore è il settimanale Oggi. Pare che nella vita dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ci sia una donna. Questa relazione, però, sarebbe mantenuta segreta e lontana dai riflettori dallo stesso Filippo. Il motivo? Non si sa, ma intanto si vocifera che l’uomo starebbe vivendo una storia molto passionale e addirittura trasgressiva. Sembra che Nardi e questa sua nuova fiamma vogliano tenere intenzionalmente la loro relazione lontana dalle luci dei riflettori. Si parla, a questo punto, di un vero e proprio mistero. Un amore segreto nella vita di Filippo, secondo questo gossip, il quale è stato protagonista, ultimamente, di notizie che lo vedevano insieme a Barbara d’Urso. I due hanno dimostrato di avere un legame davvero forte, che però non andrebbe oltre. Infatti, loro stessi hanno preferito precisare di avere solo una bellissima amicizia e, dunque, nessuna storia d’amore.

Filippo Nardi starebbe vivendo una relazione molto passionale: intanto smentisce una storia d’amore con la d’Urso

Impossibile non notare il forte legame nato tra Filippo e Barbara. I due hanno trascorso gran parte delle vacanze estive insieme, eppure sarebbero solo amici. A confermare questa amicizia sono stati i diretti interessati, durante una puntata di Pomeriggio 5. Entrambi hanno dichiarato di non essere una coppia, ma di aver instaurato un legame importante. Di fronte a questo gossip, sia Filippo che Barbara hanno reagito con risate e battutine. Dunque, non è la d’Urso la fidanzata misteriosa di Nardi. Di chi si tratta dunque? Il gossip lanciato da Oggi non fa riferimento ad alcuna donna, tanto che si parla appunto di un vero e proprio mistero visto che Nardi afferma di essere al momento single.

Filippo Nardi sta tenendo lontana dai gossip la sua relazione? Lui però si dichiara single

“Si vocifera di una storia molto passionale e trasgressiva, tenuta con decisione lontana dalle luci della ribalta”, si legge sul nuovo numero del settimanale. Una passione segreta per Filippo? Sicuramente lo stesso Nardi continuerà a negare, visto che sembra avere intenzione di tenere questa relazione lontana da qualsiasi gossip. Non ci resta che attendere per scoprire altri dettagli!