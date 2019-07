Filippo Magnini eroe: salvata la vita a un turista, la vicenda

Filippo Magnini eroe: l’ex nuotatore salva la vita di un turista colpito da un malore in Sardegna mentre stava facendo un bagno. La vicenda

Filippo Magnini eroe in terra sarda. L’ex nuotatore professionista di Pesaro, come riportato dall’Ansa, nella giornata odierna si è reso protagonista di un gran gesto, salvando la vita a un turista che ha accusato un malore mentre stava facendo un bagno. Teatro della tragedia scampata è stata la spiaggia di Cala Sinzias, nelle cui acque il fidanzato di Giorgia Palmas ha vestito i panni del bagnino d’emergenza e ha risolto una situazione che poteva assumere risvolti drammatici. Cala Sinzias, per chi non avesse dimestichezza con la geografia della Sardegna, si trova tra le rinomate località di Villasimius e Costa Rei, in provincia di Cagliari.

La dinamica della tragedia scampata: il malore e poi l’intervento dell’ex nuotatore

La notizia è stata diffusa dall’ANSA che è stata contatta dal direttore della Provincia di Cremona, Marco Bencivenga testimone oculare della vicenda, avvenuta intorno alle 15.15 quando il turista, con degli amici, ha avuto una crisi nel tentativo di raggiungere a nuoto un cigno gonfiabile portato al largo dallo spirare del vento. La fatica, rivelatasi eccessiva per il bagnate, è stata notata dagli amici che per loro fortuna hanno incontrato sul loro cammino, o meglio nelle stesse acque, Filippo Magnini, in vacanza con la fidanzata Giorgia Palmas. L’ex nuotatore si è subito messo all’opera, riuscendo a sventare il pericolo.

“Ho fatto solo quello che dovevo”. Le parole di Filippo Magnini dopo il salvataggio

“Ho fatto solo quello che dovevo”. Questo il commento, riportato da La Gazzetta dello Sport, fatto da Filippo a vicenda conclusa. Insomma, tutto bene quel che finisce bene. Magnini intanto continua a condividere un grande amore con Giorgia Palmas. La relazione è sbocciata quasi un anno e mezzo fa e la coppia è sempre più unita, tanto che si parla di matrimonio in un futuro non troppo lontano. L’ex velina di Striscia la Notizia e lo sportivo hanno inoltre fatto sapere di recente nel salotto di Verissimo che desiderano tanto avere un figlio insieme.