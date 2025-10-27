Filippo Magnini in lacrime per Rosolino, svelata la verità: Natalia Titova sta male

Quale battaglia silenziosa sta combattendo Massimiliano Rosolino? Molti si sono posti la domanda dopo aver visto Filippo Magnini in lacrime a Ballando con le Stelle. Il concorrente, subito dopo aver terminato lo scorso sabato la sua rumba con la maestra Alessandra Tripoli, è stato sopraffatto dal pianto, svelando che Rosolino sta attraversando un periodo delicato. Fanpage.it, ora, rende noto che i problemi a cui ha fatto riferimento Magnini riguarderebbero la situazione privata della moglie di Massimiliano, la danzatrice Natalia Titova.

Ballando con le Stelle, Filippo Magnini in lacrime: Natalia Titova sta male

Le lacrime di Magnini hanno fatto calare il gelo in studio. L’ex nuotatore, facendo esplicito riferimento all’“amico che è lì nella sala delle stelle”, vale a dire Rosolino, ha affermato che chiunque combatte battaglie silenziose di cui nessuno è al corrente. Filippo ha aggiunto di essere vicino a Massimiliano e di non vedere l’ora di abbracciarlo. I giudici hanno compreso a che cosa si stesse riferendo. Naturalmente anche la padrona di casa Milly Carlucci ha capito che cosa si celasse dietro alle esternazioni di Magnini. Probabilmente per una questione di riservatezza e riserbo, tutti hanno però preferito non fornire dettagli sul tema. Così il pubblico è rimasto disorientato e desideroso di essere messo al corrente in merito a che cosa sta affrontando Rosolino.

Da quanto spiegato in esclusiva da Fanpage.it, Natalia Titova, ballerina storica di Ballando con le Stelle nonché compagna di vita di Massimiliano Rosolino (i due sono legati dal 2006 e hanno due figlie, Sofia Nicole e Vittoria Sidney, 14 e 12 anni), sta portando avanti una battaglia contro l’osteomielite. Trattasi di un’infezione e infiammazione cronica delle ossa. La malattia è provocata da un batterio.

La compagna di Massimiliano Rosolino sta lottando contro l’osteomielite

Titova starebbe avendo a che fare con la fase più dura dell’infezione. Fanpage.it rende noto di aver saputo da fonti interne alla produzione di Ballando che Titova sta attraversando il momento più complicato e delicato della sua lunga lotta contro l’osteomielite. A questo avrebbe fatto riferimento Magnini durante l’ultima puntata del talent show del sabato sera di Rai Uno.

Smentita quindi la voce relativa a una crisi di coppia. L’indiscrezione era stata alimentata anche per via del fatto che Titova non è più apparsa sui social negli ultimi 4 mesi. Qualcuno ha creduto che l’assenza fosse stata causata da un momento no con il compagno. Nulla di tutto questo. Natalia sta affrontando seri problemi di salute.

Fanpage.it ha concluso spiegando che all’interno del cast di Ballando, sia quello interno sia quello esterno del programma, tutti conoscono la situazione della ballerina russa naturalizzata italiana. E tutti sanno che Rosolino, seppur appare davanti alle telecamere sorridente, sta vivendo un periodo complesso dal punto di vista familiare. Nessuno, però, fa trapelare nulla, eccezion fatta per le parole di Magnini, per una questione di riserbo e riservatezza.