Natalia Titova dramma, parla Rosolino: “Non può vedere il padre malato”

Non è un periodo facile per l’ex ballerina di Ballando con le Stelle, supportata dall’ex nuotatore e dalle figlie Sofia e Vittoria

Natalia Titova è molto provata. A confidarlo il compagno Massimiliano Rosolino sulle pagine del settimanale Nuovo. L’ex nuotatore – visto un anno fa all’Isola dei Famosi nelle vesti di inviato – ha ammesso che non è un periodo facile per la sua famiglia. La compagna sta vivendo un vero e proprio dramma al quale, per il momento, pare non ci sia soluzione.

Natalia Titova non può vedere il padre malato, che qualche mese fa ha avuto un infarto. L’ex insegnante di Amici non può rientrare in Russia visto che tutti i voli per Mosca e dintorni sono stati cancellati dopo le sanzioni europee scattate in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte di Putin. Natalia, che è arrivata in Italia grazie alla danza poco più che maggiorenne, è praticamente bloccata nel Belpaese.

La confessione di Massimiliano Rosolino

A tal proposito Massimiliano Rosolino ha ammesso:

“Natalia è molto provata per tutto quello che sta accadendo: il padre non sta bene e lei non può andare in Russia a trovarlo proprio per questa guerra terribile. È una situazione delicata e per questo motivo abbiamo deciso che, in casa con le bambine, se ne parla il meno possibile”

Natalia Titova e Massimiliano Rosolino, che non sono mai convolati a nozze, hanno due figlie: Sofia Nicole e Vittoria Sidney, rispettivamente di dieci e nove anni. La coppia è unita dal 2006: galeotta è stata la partecipazione a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Tra una rumba e un cha cha cha Natalia e Massimiliano si sono innamorati e non si sono più lasciati.

In questi mesi così complicati lo sportivo sta facendo il possibile per stare accanto alla donna della sua vita. Natalia Titova per fortuna riesce ad essere ancora in contatto con i suoi genitori ma non può incontrarli dal vivo, abbracciarli. I parenti della Titova sono rimasti a Mosca nonostante Natalia abbia deciso di costruirsi una famiglia e una carriera a Roma.

In attesa di novità importanti Natalia Titova e Massimiliano Rosolino sono stati riconfermati nel cast fisso di Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone in onda ogni giorno su Rai Uno. Un’esperienza gratificante per i due, che amano lavorare insieme.

Prima di ritornare in tv, però, la Ttitova e Rosolino si concederanno qualche giorno in vacanza in Sardegna, isola che amano molto e che visitano ogni volta che possono.