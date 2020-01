Magnini e Giorgia Palmas: il retroscena sulla proposta di nozze

Filippo Magnini e Giorgia Palmas raccontano i dettagli sulla proposta di matrimonio, avvenuta la vigilia di Natale. Presenti anche i genitori dell’ex Velina di

Striscia La Notizia e la figlia Sofia, avuta dalla sua precedente relazione con Davide Bombardini

Visibilmente emozionati, l’ex nuotatore e la showgirl si sono raccontati ai microfoni di Verissimo, descrivendo quel che è successo la scorsa Vigilia di Natale, quando Filippo Magnini ha chiesto la mano a Giorgia Palmas. La sarda riferisce a Silvia Toffanin di aver sempre desiderato un uomo come Filippo e confessa che anche i suoi genitori sono rimasti stupiti da tanta galanteria. Magnini, infatti, ha curato questo evento dettaglio dopo dettaglio: “È stato impegnativo, volevo fosse una cosa che veniva dal cuore, che solo io potessi conoscere”.

L’ex campione di nuoto racconta i giorni prima dell’evento

Magnini inizia a raccontare come abbia provato a nascondere i preparativi per il grande evento. Qualche settimana prima di Natale usciva di casa, ogni giorno con una scusa diversa, per poter creare la location dove avrebbe chiesto la mano alla Palmas. Un giorno diceva che andava ad allenarsi, un altro a comprare un regalo e addirittura qualche volta con la scusa di dover andare ad acquistare il fiocco per confezionare i regali acquistati il giorno prima. Giorgia afferma che ad un certo punto iniziava ad avere anche dei dubbi su quelle uscite così frequenti e sospette. Filippo appariva sempre più sfuggente giorno dopo giorno…

La commovente proposta di matrimonio: Magnini chiede la mano della Palmas nella loro futura casa a Milano

L’ex velina racconta che la Vigilia di Natale lei e Filippo erano a cena con i genitori Palmas e la piccola Sofia. Ad un certo punto lei gli ha regalato un biglietto con scritto: “Questo Natale ce lo ricorderemo tantissimo” . Ancora non sapeva cosa la aspettasse. Successivamente, Filippo ha invitato Giorgia a seguirlo in macchina e a mettere una benda agli occhi per nasconderle il suo regalo di Natale, con la complicità dei futuri suoceri. Una volta arrivati a destinazione, Filippo ha invitato la sua compagna ad aprire gli occhi e la sorpresa è stata molto romantica: l’ex nuotatore ha ricreato, nel salone della nuova casa, un giardino invernale in tema natalizio con tanto di alberi di natale con appese le loro foto più belle. Ed è in quel momento che è arrivata la proposta: Giorgia ha detto si a Magnini! Sull’anello è incisa la data della proposta, che coincide con il giorno di Natale ( la proposta è avvenuta intorno a mezzanotte). Il matrimonio avverrà tra qualche mese, a fine marzo.