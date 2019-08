Filippo Facci su Nadia Toffa: “Non cambio opinione, cancro faccenda seria”

Filippo Facci scrive un post su Nadia Toffa: il giornalista non cambia idea

Il giornalista Filippo Facci ha avuto una puntualizzazione da fare sulla morte di Nadia Toffa. Lui che ha sempre attaccato il modo di parlare della propria malattia della conduttrice, adesso ha detto di non aver cambiato di una virgola il suo pensiero: la ragazza avrebbe dovuto combattere la sua battaglia senza utilizzare parole esagerate e senza dare l’impressione ai malati che la seguono da casa che sconfiggere il cancro in poco tempo è possibile. Questo è il pensiero del giornalista. E anche in una giornata in cui forse era meglio restare in silenzio, ha voluto dire la sua, dopo alcuni attacchi ricevuti sui social network.

Il messaggio di Filippo Facci: ecco quali sono state le sue parole su Nadia Toffa

Mentre è stata allestita la camera ardente ed è stata annunciata la data del funerale di Nadia Toffa, su Facebook Filippo Facci ha pubblicato un lungo post con cui ribadisce la sua opinione su Nadia Toffa e il suo cancro: “La mia opinione sul personaggio Nadia Toffa non è cambiata, ma non mi sembra il caso di tornare a esibirla proprio oggi. Lo preciso per quanti mi chiedono stupidamente conto di un’opinione che la prevista morte della Toffa (che nel febbraio 2018 andò in tv a dire ‘Sono guarita’) non fa che confermare. Il cancro è faccenda troppo seria per lasciarla gestire alle Iene: sia spettacolarizzandolo personalmente, sia trasmettendo servizi giornalistici su stregoni secondo i quali i tumori si possono curare con l’aloe, con estratti di veleno di scorpione e altre scemenze propinate a milioni di telespettatori”.

Gli attacchi del passato del giornalista Facci contro la Toffa

In passato il giornalista scriveva questo su Nadia Toffa sul quotidiano Libero: “Pure il libro. Siamo alla spettacolarizzazione del tumore (il proprio) e alla sua trasformazione in core-businness di un’attività pseudo-giornalistica. Avremmo voluto non tornarci più sopra, sul penoso ‘caso Nadia Toffa’, ma la banalizzazione dei malati che questa signorina sta perpetuando è molto più importante di lei e della sua egolatria”.