Filippo e Lucia, parla lei a Pomeriggio 5: “Mi manca ma non riusciamo…”

Filippo e Lucia del Grande Fratello non stanno più insieme: le dichiarazioni della Orlando a Pomeriggio 5

Lucia Orlando del Grande Fratello è tornata a Pomeriggio 5 per parlare della recente rottura con Filippo Contri, conosciuto la scorsa primavera nella Casa più spiata d’Italia. Dopo un’estate di amore e passione i due si sono mollati e la commessa romana non ha nascosto di soffrire parecchio per la situazione. Perché lei è ancora cotta di Filippo, ma i due non riescono a funzionare come coppia. “Ogni tanto ci sentiamo ma non stiamo insieme”, ha detto Lucia a Barbara d’Urso, che fa il tifo per le “sue creature”. “Filippo mi manca, ma non ci riusciamo ad incontrarci, ad incastrare i nostri caratteri”, ha spiegato la 29enne.

Lucia Orlando è tornata al suo lavoro dopo il Grande Fratello

Nonostante l’addio a Filippo Contri del Grande Fratello, Lucia Orlando è tornata alla sua vita di sempre. Dopo la parentesi reality show ha ripreso a lavorare come commessa a Roma. Non ha però messo da parte le sue aspirazioni nel mondo dello spettacolo: Lucia sta frequentando un corso serale di recitazione. E lo stesso sta facendo Filippo, seppur impiegato in una società di consulenza.

Grande Fratello: procede a gonfie vele tra Matteo e Alessia

Se la storia tra Filippo e Lucia è durata una manciata di mesi, procede a gonfie vele invece quella dell’altra coppia nata al Grande Fratello 15. Matteo Gentili e Alessia Prete stanno infatti ancora insieme ma vivono un rapporto a distanza: lei in Piemonte, lui in Toscana.