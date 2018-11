Grande Fratello, Filippo Contri di nuovo innamorato dopo Lucia Orlando? L’ex gieffino avvistato in compagnia di un’altra donna

Una nuova e misteriosa donna pare si stia facendo spazio nella vita (e nel cuore) di Filippo Contri. L’ex concorrente del Grande Fratello, stando ad una segnalazione riportata dal blog di Isa e Chia, starebbe frequentando una ragazza (di cui al momento non si conosce l’identità) già da agosto. Il bel Filippo, quindi, dopo la fine della relazione con Lucia Orlando, conosciuta all’interno della Casa del Gf, si sarebbe ben presto consolato con un’altra. Del resto, proprio recentemente, la stessa Lucia Orlando sui social aveva invitato i fan a smettere di farsi false speranze su un possibile ritorno di fiamma tra lei e Contri.

Filippo Contri di nuovo innamorato dopo Lucia Orlando? La segnalazione

Quello che sappiamo, a partire dalle ultime indiscrezioni emerse, è che la nuova e presunta fidanzata di Filippo Contri è, come lui, romana e che, come già detto, lo starebbe frequentando da agosto. I due, inoltre, sono stati avvistati ieri in un agriturismo di Viterbo (dove sarebbero anche rimasti a dormire). Durante la serata la coppia è apparsa all’autore della segnalazione molto complice e intima. Filippo, al momento, non è ancora intervenuto per confermare o mentire queste voci che, pertanto, tali rimangono in attesa di un riscontro.

Lucia Orlando torna a parlare di Filippo Contri: il lungo messaggio sui social

Lucia Orlando, recentemente, di non avere intenzione di tornare di nuovo insieme a Filippo Contri lo ha ribadito su Instagram. Il lungo messaggio sui social, però, ha un po’ insospettito i fan. Il motivo? L’ex gieffina ha sottolineato di essersi presa una pausa da Filippo in passato semplicemente perché sperava di recuperare il rapporto con lui. Le sue parole, allora, hanno spinto molti a chiedersi: Lucia è forse ancora innamorata di Filippo Contri o, forse, ha voluto sottolineare che tra i due quella intenzionata a “Risanare il rapporto” era solo lei?