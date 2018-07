Filippo Bisciglia svela vita privata: malattia, amore, famiglia, lavoro

Filippo Bisciglia si racconta: tutti i dettagli sulla vita privata del conduttore di Temptation Island

Filippo Bisciglia ha rilasciato un’interessantissima intervista all’ultimo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, in edicola da oggi 24 Luglio 2018. Il noto conduttore di Temptation Island preferisce mantenere la sua vita privata tale, ed è per questo che della sua famiglia non si sa quasi nulla. Oggi, il presentatore ha deciso di svelare ai suoi fan alcuni particolari dettagli sulla sua vita al di fuori del piccolo schermo. Sulla nota rivista italiana, Filippo è tornato a parlare della malattia che gli ha impedito di camminare quando era solo un bambino, spiegando a tutti come è riuscito a guarire. L’uomo era affetto dal morbo di Perthes che gli ha impedito di camminare dai due ai quattro anni. In ogni caso, è riuscito a uscirne grazie all’aiuto di un professore che ha sperimentato su di lui la cura per tale malattia.

Temptation Island, Filippo Bisciglia parla della sua vita privata: amore, famiglia e futuro lavorativo

Quando era piccolo amava giocare a calcio, ma a causa dei suoi problemi fisici ha dovuto scegliere un altro sport. Nella commozione, Filippo ha raccontato: “Quindi scelsi il tennis e mi impegnai al massimo, tanto che a 10 anni vincevo qualsiasi torneo a cui partecipassi.” Negli anni dopo la scuola, Bisciglia capì di voler dare una svolta alla sua vita e per questo decise di prendere parte al Grande Fratello. Riguardo la vita amorosa non c’è nulla da dire, il pubblico sa già tutto. Da 11 anni è fidanzato con Pamela Camassa.

Filippo Bisciglia: il futuro lavorativo e amoroso

Al momento, Filippo non ha alcun progetto concreto per quanto riguarda il lavoro. Il conduttore ha infatti deciso di godersi le vacanze al mare con Pamela subito dopo la fine di Temptation Island, per poi prendere parte alla gara tra campioni di Tale e Quale Show. Intanto, sta portando a casa grandissime soddisfazioni grazie al pubblico di Temptation.