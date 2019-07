Filippo Bisciglia prima dell’ultima puntata di Temptation: “Mi commuovo”

Temptation Island, Filippo Bisciglia scrive ai fan prima dell’ultima puntata

Filippo Bisciglia come conduttore di Temptation Island ha decisamente conquistato il pubblico di Canale 5. L’affetto che lo ha travolto in queste settimane, proprio durante la messa in onda delle puntate della sesta edizione, è stato così smisurato da lasciarlo infatti a bocca aperta. Per questo motivo oggi, prima della puntata finale di stasera, Filippo ha voluto ringraziare personalmente le persone che lo hanno sostenuto. Con un lungo messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram Bisciglia si è detto fiero di come è andato quest’anno il programma. Il merito, ha però specificato, è tutto del pubblico che con passione ha seguito le vicende dei fidanzati e delle fidanzate e che ha lui ha riservato solo parole che lo hanno lusingato.

Filippo Bisciglia ringrazia il pubblico di Temptation Island: “Mi commuovo”

“Quest’anno siete stati meravigliosi, anche quest’anno mi avete dimostrato un’affetto pazzesco”, ha esordito scrivendo Filippo Bisciglia su Instagram. Il successo di ascolti dell’ultima puntata di Temptation Island ha lasciato a bocca aperta anche lui. “Anche quest’anno mi commuovo nello scrivere questo messaggio perché so che è finita questa sesta edizione anche quest’anno il nostro Temptation Island ha spaccato di brutto. Dico nostro perché Temptation Island siete anche e soprattutto voi… Grazie”, ha aggiunto poi il conduttore sul suo profilo.

Temptation Island, un mese dopo: cosa è successo alle coppie?

Filippo Bisciglia, dopo aver ringraziato le persone che hanno reso possibile il successo di Temptation Island, ha poi ricordato a tutti quelli che lo seguono l’appuntamento di oggi. Stasera infatti, come i ben informati sapranno, andrà in onda uno speciale di Temptation Island, dove vedremo cosa è successo alle coppie un mese dopo la fine delle registrazioni. Visto ciò a cui abbiamo assistito ai falò di confronto, tantissimi sono quelli curiosi di scoprire cosa è accaduto ai partecipanti una volta lasciato il villaggio delle tentazioni.