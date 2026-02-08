Filippo Bisciglia tradito, il post inaspettato del conduttore: sfogo e delusione

Filippo Bisciglia tradito e amareggiato. Il conduttore di Temptation Island, che è da sempre riservatissimo e via social non comunica quasi mai nulla riguardo agli aspetti privati della sua vita, nelle scorse ore ha fatto uno strappo alla regola. In particolare, ha fatto apparire tra le sue Instagram Stories un messaggio tramite cui ha lasciato palesemente capire di essere deluso per un rapporto umano da cui si aspettava di più. Probabilmente non si tratta di un amore. Quasi certamente di un’amicizia. Chi ha quindi creduto che lo sfogo fosse rivolto alla sua storica ex compagna Pamela Camassa si è sbagliato. A far pensare che non si stesse riferendo a un amore del passato è stato il tappeto musicale che ha scelto, ossia il celebre brano di Laura Pausini “Un amico è così”.

Filippo Bisciglia deluso e amareggiato: il messaggio inaspettato pubblicato sui social

“Per non rimanerci male, non aspettatevi nulla”, ha premesso Bisciglia che ha poi scritto una riflessione densa di delusione e amarezza: “Pensare di poter essere “qualcosa” per “qualcuno”, a volte è sbagliato. Io continuerò a comportarmi da ” qualcosa”, perché quel “qualcuno” un giorno capirà quanto quel “qualcosa” non era un semplice “qualcosa””. Il post non è passato inosservato a molti follower del volto di Temptation Island in quanto è rarissimo che si sbilanci su questioni personali. Molti si stanno chiedendo chi ha tradito la sua fiducia e se si tratta di un personaggio del mondo dello spettacolo oppure di una persona lontana dall’universo dei vip.

Tornando alla riservatezza di Bisciglia, basti pensare che quando si è lasciato con Pamela Camassa si era limitato a scrivere uno stringato post, condiviso dalla showgirl, in cui aveva fatto sapere che nonostante la rottura avrebbe continuato a nutrire stima e affetto per l’ex fidanzata.

In un secondo momento aveva aggiunto che non avrebbe mai sfruttato la fine della relazione mediaticamente, assicurando che non lo si sarebbe trovato in qualche salotto del piccolo schermo a parlare della sua vicenda sentimentale. Per ora è stato di parola: zero ospitate tv e zero interviste rilasciate ai media. Una scelta evidentemente condivisa con Camassa. Anche lei, al pari di Bisciglia, non ha mai concesso una chiacchierata approfondita alla stampa per rivelare i dettagli della rottura.