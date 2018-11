Filippo Bisciglia a Vieni da me svela perché ha litigato con Teo Mammucari

Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, Filippo Bisciglia ha fatto due importanti rivelazioni. Una su Maria De Filippi, che lo ha aiutato con la sua carriera da conduttore, e l’altra su Teo Mammucari, da anni amico del volto di Temptation Island. Ebbene sì, Teo e Filippo sono legati da una lunga amicizia, tanto che Bisciglia ha definito il collega “uno dei pochi amici veri nel mondo dello spettacolo”. Ma i rapporti tra i due non sono al momento dei migliori: Mammucari e il concorrente di Tale e Quale Show hanno infatti bisticciato. È stato lo stesso fidanzato di Pamela Camassa a farlo sapere su Rai Uno: “Abbiamo litigato per una partita di calcio, una cavolata ma non ci sentiamo da un po’. Non so neppure se mi ha bloccato su WhatsApp. Non è la prima volta che litighiamo, sono sicuro che appena ci vedremo faremo pace”.

Filippo Bisciglia spiega perché Maria De Filippi lo ha voluto a Temptation Island

Nel corso dell’intervista a Vieni da me, Filippo Bisciglia ha parlato a lungo di Maria De Filippi. L’unica a darle fiducia dopo il Grande Fratello e a spronarlo nel percorso da presentatore. “Perché a scelto me come conduttore di Temptation Island? Per due motivi: il primo è che conosco bene i problemi di coppia, visto che sono fidanzato con Pamela da undici anni. Il secondo è che ho fatto anche io un reality, quindi capisco bene le dinamiche di un programma simile”, ha spiegato Filippo a Caterina Balivo.

Filippo Bisciglia: a Temptation Island con le stesse caramelle di Maria De Filippi

“Da Maria si può solo imparare. Ogni tanto svalvolo ma lei mi fa calmare, mi fa ragionare”, ha confidato Filippo Bisciglia. Che sta imparando tanto dalla conduttrice Mediaset: usa addirittura le stesse caramelle della moglie di Maurizio Costanzo! “Il primo anno di conduzione a Temptation Island avevo problemi di salivazione e lei mi ha consigliato le caramelle che usa da una vita“, ha confessato Bisciglia.