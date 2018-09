Filippo Bisciglia: “Ecco perché non sposo Pamela Camassa”

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa stanno ancora insieme ma non si sposano

Nessuna crisi tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. Di recente si era parlato di un allontanamento tra i due ma la coppia è più unita che mai. Anche se il progetto del matrimonio non è così vicino come si può pensare dopo undici anni di fidanzamento. “Non ci serve la firma su un documento per sentirci famiglia. Non potrei mai immaginare la mia vita senza di lei”, ha detto il conduttore di Temptation Island a Nuovo. Del resto Filippo e Pamela convivono già da tempo e sono parecchio affiatati. Come mostrano le foto pubblicate dalla rivista diretta da Riccardo Signoretti, che ritraggono Bisciglia e la Camassa al mare, ad Ostia, in un momento di relax. Sui social network preferiscono avere un basso profilo, ma nella vita reale il conduttore e la showgirl toscana passano molto tempo insieme e hanno diverse passioni in comune.

Bisciglia e Pamela Camassa insieme da undici anni

“È importante, specialmente in una storia di lungo corso come la nostra, mantenere sempre vivo il rapporto”, ha chiarito Filippo Bisciglia, che di relazioni amorose se ne intende visto il suo coinvolgimento a Temptation Island. E durante le registrazioni del reality show, Pamela Camassa resta in disparte, dietro le quinte ad ammirare il lavoro del suo uomo.

Filippo Bisciglia e Pamela uniti dal lavoro

Bisciglia e la Camassa si stimano a vicenda e dunque si supportano sul lavoro. A volte condividono le stesse esperienze, come quella di Tale e quale show. Pamela ha preso parte al varietà di Carlo Conti nel 2012 mentre Filippo nel 2017. Entrambi si sono fatti valere e hanno dimostrato al grande pubblico il proprio talento artistico.