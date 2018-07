Filippo Bisciglia spiega perché Simona Ventura condurrà Temptation Island Vip

Perché Filippo Bisciglia non condurrà Temptation Island Vip? Al suo posto Simona Ventura

Alla vigilia della quinta edizione di Temptation Island, Filippo Bisciglia ha spiegato perché non condurrà la prima edizione di Temptation Island Vip. Sulla scia del successo del Grande Fratello Vip, Maria De Filippi – produttrice della trasmissione sulle coppie – ha deciso di proporre una versione Vip del programma. Alla guida, però, ci sarà Simona Ventura, che torna al genere reality dopo la lunga esperienza all’Isola dei Famosi e quella de Il contadino cerca moglie su Fox Life. Perché Maria ha preferito Simona anziché Filippo? È stato lo stesso Bisciglia a puntualizzare la situazione in un’intervista concessa a Blogo: “Ne abbiamo parlato con la ‘capa’, ma si tratta di due programmi completamente diversi, anche per quanto riguarda il rapporto tra il conduttore e i protagonisti. Anche per il Grande Fratello funziona così: chi conduce la versione nip non conduce quella vip”.

Temptation Island Vip: nessun attrito tra Bisciglia e la produzione

Dunque, nessuna incomprensione tra Filippo Bisciglia e la produzione guidata da Maria De Filippi. Quest’ultima del resto ha fatto una scelta sensata: per non “stancare” il pubblico ha voluto puntare sull’effetto novità, chiamando per il nuovo format, un’altra conduttrice. E la scelta è ricaduta su Simona Ventura che, dopo qualche anno lontano dalla tv, è tornata alla guida di un programma tutto suo.

Temptation Island Vip: quando inizia e chi partecipa

Al momento non è ancora stata stabilita una data di Temptation Island Vip. Il nuovo programma di Simona Ventura dovrebbe partire prima del Grande Fratello Vip, quindi a settembre. Quali coppie famose si metteranno in gioco? Secondo le recenti indiscrezioni, Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati e Giulia De Lellis e Andrea Damante, entrambe nate a Uomini e Donne.