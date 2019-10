Filippo Bisciglia: le parole dopo il ‘caos’ ad Amici Celebrities

Filippo Bisciglia torna a parlare dopo la lite con Maria De Filippi ad Amici Celebrities. Ecco il suo pensiero

Quest’anno su Canale 5 sta andando in onda Amici Celebrities un nuovo format che sta piacendo davvero molto al pubblico italiano. Di cosa si tratta? Della rivisitazione del famoso talent ‘Amici’. Come si comprende dal titolo a questo nuovo programma, però, partecipano le celebrità italiane. Le Squadre sono sempre due, quella Bianca e quella Blu e i concorrenti sono sempre 12. Nella squadra bianca, tra i vari personaggi televisivi, c’è Filippo Bisciglia, il presentatore di Temptation Island. Il conduttore di Canale 5 però ultimamente non se l’è vista proprio bene e, nella puntata andata in onda sabato scorso, l’abbiamo visto litigare con la padrona di casa, Maria De Filippi!

Filippo Bisciglia accusa delle irregolarità nella gara. Maria De Filippi su tutte le furie

La moglie di Maurizio Costanzo è apparsa davvero adirata nei confronti di Bisciglia. La motivazione? Il componente della Squadra Bianca si è lamentato più volte dicendo che durante la gara c’erano state delle irregolarità. Secondo Filippo le parti cantate da lui erano più brevi di quelle di Francesca Manzini, l’imitatrice appartenente alla squadra rivale. A quel punto, com’è giusto che sia, la De Filippi ha fatto fare degli accurati controlli e non è stata riscontrata nessuna irregolarità. Da lì è quindi scoppiata la lite perché Maria ha voluto difendere il suo gruppo di lavoro. Dopo la puntata è poi calato il silenzio. E oggi, Filippo Bisciglia in vista dell’appuntamento serale che andrà in onda domani ha scritto un post su Instagram.

Filippo Bisciglia su Instagram: “Non si smette mai di imparare”

Dalle sue parole si evince che il conduttore di Temptation Island è molto dispiaciuto per quanto accaduto e che ha pure capito di aver sbagliato a comportarsi in quel modo: “… nella vita non si smette mai di imparare, basta saper riconoscere i propri sbagli cercare di non ripeterli e chiedere scusa … ora Filippo sali su quel palco, ridi, sorridi DIVERTITI DIVERTITI DIVERTITI e prova a cantare al meglio … P.S. e soprattutto non rompere le palle”.