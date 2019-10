Filippo Bisciglia e Pamela Camassa a Verissimo dopo Amici Celebrities

Prima intervista a Verissimo per Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. La coppia è stata invitata da Silvia Toffanin dopo la vittoria della showgirl alla prima edizione di Amici Celebrities. Nel corso della puntata in onda su Canale 5 sabato 26 ottobre, Filippo e Pamela hanno parlato di questa nuova esperienza professionale, che li ha uniti ancora di più dopo ben dodici anni insieme. Per la Camassa, poi, partecipare al talent show di Maria De Filippi è un sogno che si è avverato visto che anni fa, quando aveva appena 18 anni, ha provato ad entrare nella Scuola più famosa d’Italia come ballerina. Bisciglia, invece, ha approfondito la sua passione per il canto, messa da parte nel tempo per dedicarsi alla conduzione.

Le parole di Pamela Camassa a Verissimo 2019

“Ho sempre sperato di vincere, come tutti i concorrenti, ma non c’è mai stato un momento in cui ho capito che ce l’avrei fatta. Grazie a questa esperienza sono venuti fuori tanti lati di me che io stessa non conoscevo”, ha raccontato Pamela Camassa a Verissimo. “Ho sempre avuto una passione per il canto e per la danza e seguo Amici fin dalla prima edizione. In passato ho anche fatto un provino come ballerina, ma dopo aver superato il primo step, ho finto di essermi fatta male perché mi sembrava che fosse un livello troppo alto per me”, ha aggiunto.

Filippo Bisciglia al settimo cielo per Pamela Camassa

“Sono contentissimo per lei, se lo merita. È stata un’emozione grandissima, è come se avessi vinto anche io”, ha invece detto Filippo Bisciglia, che nel corso dell’ultima puntata di Amici Celebrities è stato eliminato proprio da Pamela Camassa. Nonostante questa vittoria Filippo e Pamela non pensano al matrimonio. “Siamo già sposati, cosa cambia? Anche se non abbiamo figli lei è la mia famiglia. Pamela è tutto per me, è la mia fidanzata, la mia migliore amica, la mia confidente”, ha chiarito il conduttore di Temptation Island.