Filippo Bisciglia e Pamela Camassa: fan allarmati, il gesto della modella

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa che fine hanno fatto? Stanno ancora insieme? Fan allarmati, arriva il gesto della modella

Che fine hanno fatto Filippo Bisciglia e Pamela Camassa? La coppia sta ancora insieme? Queste le domande che i fan si sono fatti nelle scorse settimane, notando che sui profili social del conduttore di Temptation Island e della modella non sono più apparse foto ‘comuni’. Alcuni addirittura hanno congetturato che la coppia fosse scoppiata nel silenzio. E invece no. Filippo e Pamela, dopo oltre undici anni di fidanzamento, continuano a essere vicini. A togliere ogni dubbio è stata la Camassa stessa poco fa su Instagram, pubblicando una foto con il compagno e facendo tirare un sospiro di sollievo ai follower.

Il conduttore di Temptation Island e Pamela Camassa: undici anni d’amore ma il matrimonio può attendere

“Finalmente con Filippo”, “Finalmente una foto insieme”, “Meno male va! Ogni tanto vi si vede”. Questi alcuni dei commenti sotto al post, segno che l’allarme su una possibile rottura era ben vivo in una parte dei loro fan, tanto che addirittura qualcuno aveva già fatto il funerale alla relazione (“Pensavo non foste più una coppia”). Qualcun’altro invece ha consigliato ai due di fare un ulteriore passo: “Adesso è ora di mettere su famiglia“. A proposito: dopo undici anni, magari, c’è anche l’idea di sposarsi? Sulla questione Bisciglia ha idee molto chiare al momento. “Non ci serve la firma su un documento per sentirci famiglia. Non potrei mai immaginare la mia vita senza di lei”, dichiarava a fine dello scorso anno alla rivista Nuovo.

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia: la scelta del basso profilo in controtendenza alla corrente dei vip

Filippo e Pamela hanno deciso di viversi lontano dai riflettori social. Scelta controcorrente rispetto a molti altri vip del panorama del Bel Paese che pare facciano a gara a chi pubblica di più. Da diversi mesi infatti centellinano post e foto comuni. Questione di privacy, questione di riservatezza. I fan possono però stare tranquilli. Al momento non c’è alcuna crisi, figuriamoci una rottura.