Filippo Bisciglia, il punto su Temptation e il messaggio alla Marcuzzi

Filippo Bisciglia ora dice la sua sull’edizione di Temptation Island che si è appena conclusa. Il conduttore non può non ripercorrere i viaggi nei sentimenti delle varie coppie, in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine. In particolare, svela quali sono stati i momenti più difficili, ma anche quelli più belli. Come ogni anno, Filippo ha rivisto tutte le puntate da casa. Proprio durante il primo appuntamento di quest’anno, Bisciglia ammette di essersi commosso nell’ascoltare Annamaria parlare della sua vita e del suo rapporto con Antonio. Il conduttore ci tiene a precisare che la donna è una persona davvero dolcissima. In effetti, quel momento ha commosso un po’ tutti i telespettatori. E la scena cult? Sicuramente quella in cui Antonella Elia, mentre Sofia parlava di se stessa in terza persona, le ha chiesto ‘chi è Sofia?’. Un momento, questo, che ha strappato il sorriso al pubblico e allo stesso Filippo, che ancora oggi non riesce a non ridere ripensando alla scena.

Filippo Bisciglia su Temptation Island 2020: i momenti più belli e quelli più difficili

Bisciglia non può dimenticare il momento più difficile e quello che l’ha più coinvolto. Filippo parla del falò di confronto avvenuto tra Ciavy e Valeria, durante il quale si è sentito costretto a intervenire. Lui stesso oggi ammette che, in quella circostanza, è uscito fuori “il Filippo di tutti i giorni, che se vede un uomo discutere animatamente con una donna interviene per placare gli animi”. A detta del conduttore, Ciavy era sicuramente molto deluso e ognuno reagisce a modo suo nelle varie situazioni che si possono creare. Ma, sempre secondo Bisciglia, se il giovane avesse dato la possibilità a Valeria di replicare, piuttosto che parlarle sopra, sarebbe stato meglio. In generale, le coppie hanno appassionato molto Filippo, in quanto ognuna di loro ha portato nel programma delle motivazioni differenti.

Filippo Bisciglia, le parole su Antonella Elia e il messaggio per Alessia Marcuzzi

Per quanto riguarda Antonella Elia, Bisciglia non può che spendere parole positive. Sicuramente ha un carattere particolare e le sue reazioni sono imprevedibili, ma secondo Filippo questi fattori potrebbero dipendere dal suo passato difficile. A detta del conduttore, la showgirl reagisce quando viene colpita, ma ha comunque un animo buono. Ed ecco che manda un messaggio ad Alessia Marcuzzi, pronta a condurre il secondo Temptation Island di quest’anno. In particolare, Filippo ci tiene a farle il suo in bocca al lupo. Non può non ricordare il fatto che ha iniziato a fare televisione proprio con la Marcuzzi, quando quest’ultima era la conduttrice e lui un concorrente del Grande Fratello. Le vuole profondamente bene ed è sicuro che quest’anno sarà bravissima nel suo ruolo.